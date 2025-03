Tunisie: Télévision - Une production ramadanesque prolifique

Mois de recueillement, de spiritualité et de solidarité, le mois saint de Ramadan est devenu désormais le mois de la production dramatique par excellence. Dans la mesure où nous avons l'habitude, depuis bien des décennies, de voir nos producteurs, en premier lieu la TV nationale, déclencher leur machine de production de feuilletons, de sitcoms ou de séries, uniquement pendant le mois du jeûne.

Et à chaque avènement du mois saint, on posait la problématique de savoir pourquoi cette situation perdure sans que l'on parvienne à inscrire dans nos pratiques culturelles la mentalité des productions TV, tout au long de l'année. Sans réponse plausible ou convaincante jusqu'à aujourd'hui.

Les prémices des mets qu'on se propose de nous servir tant au niveau de la TV nationale qu'a celui des chaînes privées, qualifiées par certains comme étant les chaînes-casseroles nous promettent une panoplie de feuilletons qu'on espère (il est vrai qu'il est encore très tôt d'évaluer ce que nous avons consommé dès la première journée du mois) rompre avec les séries qui ont meublé nos soirées ramadanesques durant les dernières années.

Quelles diversité, innovation et créativité auront les Tunisiennes et les Tunisiens à consommer en suivant les feuilletons qui leur seront servis par les chaînes, la TV nationale et les chaînes privées ?

Pourraient-elles répondre aux attentes d'un public de plus en plus exigeant et enclin à tourner le dos aux anciennes pratiques et stéréotypes qui bénéficiaient auparavant de l'adhésion des téléspectateurs.

Aujourd'hui avec l'essaimage des chaînes sur les réseaux sociaux et avec la multiplication des sites électroniques ouverts à la production dite «la production citoyenne», à l'instar de l'expérience connue comme «le journalisme citoyen», nos producteurs, réalisateurs et gens du monde audiovisuel assument une responsabilité particulière, très particulière. Puisqu'ils sont dans l'obligation de servir aux téléspectateurs un nouveau produit télévisuel. Lequel produit doit susciter la curiosité, rivaliser avec la concurrence et donner au récepteur le sentiment qu'il est représenté, aussi fidèlement que possible dans ces plats qui lui sont servis à profusion.

Il reste une observation à ne jamais oublier : nos TV privées ou la chaîne publique doivent s'intégrer impérativement dans le respect strict de nos fondamentaux et d'éviter les dérapages d'une époque qu'on voudrait révolue à jamais.