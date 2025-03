Tunisie: Soutien aux micro-entreprises - Lancement de la deuxième édition du programme d'appui aux TPE en difficulté

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a annoncé, ce lundi, au siège du ministère, le lancement de la deuxième édition du programme d'appui aux Très Petites Entreprises (TPE) en difficulté.

Selon un communiqué du ministère, le protocole d'accord définissant les mesures pratiques et les étapes d'exécution de cette deuxième édition a été signé ce lundi entre plusieurs institutions partenaires, notamment la Banque Tunisienne de Solidarité, l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant, l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles, l'Office National de l'Artisanat, l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation, ainsi que la Direction Générale de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises au sein du ministère de l'Industrie. La cérémonie s'est tenue en présence de nombreux cadres du ministère et des représentants des organismes de financement et d'accompagnement concernés.

Cette deuxième édition s'inscrit dans la continuité des engagements pris par le ministère lors de la clôture de la première phase, le 7 janvier 2025. Elle a été conçue en réponse aux propositions formulées par les entrepreneurs et les micro-entreprises bénéficiaires, ce qui a conduit à une révision des critères d'éligibilité et des mécanismes d'accompagnement.

À cette occasion, le ministre a rappelé le rôle fondamental de l'État dans le soutien à l'initiative privée, soulignant la nécessité de mettre en place des dispositifs adaptés pour permettre aux micro-entreprises, en particulier celles en difficulté, de poursuivre leurs activités et de préserver les emplois existants.

Il a également insisté sur l'importance de l'évaluation continue des programmes, afin d'améliorer leur efficacité et leur impact, tout en saluant les résultats obtenus lors de la première phase.

De leur côté, les représentants des structures partenaires ont mis en avant l'importance de la formation et du renforcement des compétences des entrepreneurs. Ils ont notamment insisté sur la nécessité d'accompagner les porteurs de projets dans les domaines de la gestion administrative et financière, de la comptabilité, de la gouvernance et de la gestion des risques, afin de maximiser leurs chances de réussite.