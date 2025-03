Madagascar: Accident à Mahamasina - 20 ans de prison pour le chauffeur du taxi-be 154 responsable du décès de Mickael

Le chauffeur du taxi-be 154, impliqué dans l'accident mortel de Mickael à Mahamasina il y a un an, a été condamné aujourd'hui à une peine de 20 ans de prison ferme et à une amende de 23 millions d'ariary, selon le verdict rendu par le tribunal. L'affaire a été qualifiée d'homicide volontaire et non d'un simple accident.Rappelons que le scootériste avait tenté d'arrêter le taxi-be devant le Bazar du Quartier de Mahamasina lorsque le chauffeur l'a percuté et traîné sur plusieurs mètres.

Mickael a succombé à ses blessures. Nambintsoa Mickael Randrianavalona, âgé de 18 ans et originaire d'Antsirabe, était marié et résidait à Anosizato-Ouest. Les images de vidéosurveillance d'un riverain ont enregistré les circonstances du drame, qui sont insoutenables et choquantes. En arrivant devant le Bazar du Quartier, le taxi-be a dû ralentir à cause d'un autre véhicule. C'est à ce moment-là que Mickael l'a dépassé et s'est placé en travers de la chaussée.

Le chauffeur s'est arrêté pendant trois secondes avant de repartir, percutant et traînant Mickael ainsi que son scooter jusqu'à proximité de l'église catholique Saint-Joseph. « Il a ensuite tenté de s'enfuir. Il a été rattrapé et sévèrement battu par la foule. Des forces de l'ordre en civil sont intervenues pour empêcher le lynchage. Il était presque inconscient. ». Un an et deux mois plus tard, la justice a rendu son verdict.