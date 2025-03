Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Les Malgaches vivent dans un climat d'insécurité généralisée »

Face à l'insécurité grandissante de ces derniers mois, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, commencent à hausser le ton. C'est le cas de Siteny Randrianasoloniaiko, député de Toliara 1.Le septième vice-président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, hier, s'est exprimé sur la conjoncture particulière qui prévaut actuellement dans le pays. Selon ses explications, dans les villes comme dans les campagnes, les Malgaches vivent dans un climat d'insécurité généralisée.

« Les mesures prises par les dirigeants restent insuffisantes alors que la stabilité et la sécurité sont des conditions préalables au développement », a-t-il souligné. Violente. Tout en apportant ses mots d'encouragement aux victimes de ce fléau, Siteny Randrianasoloniaiko a dénoncé une insécurité qui est de plus en plus violente. Des meurtres brutaux, divers kidnappings, viols, vols de zébus et incendies de villages, pillage des biens des personnes, vol d'ossements humains, sont parmi les manifestations de cette insécurité qui n'a pas de précédent.

En effet, le pays semble tomber dans un cycle de violence très atroce. Après l'assassinat de la maire de la commune de Mangataboahangy, Rasazy Narindra, ce vendredi 21 février 2025, et des deux Sud-Coréens à Morarano Gara Moramanga, l'opinion était une fois de plus choquée par la scène de braquage qui s'est produit jeudi dernier à Ambodiafotsy Ampitatafika. Insécurité alimentaire. En tout cas, une crise de moralité profonde est en train de s'enraciner dans la société malgache.

Siteny Randrianasoloniaiko parle même d'une « insécurité morale » causée par les images et les sons obscènes qui circulent sans contrôle sur les réseaux sociaux. Le co-leader de la plateforme Firaisankina pointe ainsi du doigt la propagation des drogues à Madagascar. Le plus grave, poursuit l'élu, c'est la persistance de la malnutrition. « Des nombreuses régions font face à l' « insécurité alimentaire ». 70% des ménages malgaches ne parviennent plus à avoir un apport nutritionnel minimum pour être en bonne santé en raison du manque de produits et le niveau de pouvoir d'achat très bas », a-t-il indiqué Démissionner.

« Face à cette situation de désordre, les dirigeants n'ont pas de solutions », a ajouté le député de Toliara I, tout en insistant que la population ne sait plus à quel saint se vouer. Les différents discours des autorités, selon ses explications, ne sont que de simples excuses afin de dissimuler leur défaillance. « Ce qui est étonnant, c'est que face à ces échecs flagrants aucune autorité n'a le courage de démissionner alors que cela aurait été le cas dans un autre pays », a-t-il souligné, avant de poursuivre que « ce climat d'insécurité généralisée n'est pas acceptable ».

Peu importe, selon l'article 65 de la Constitution, dans son alinéa 9, « Le Premier ministre, Chef du Gouvernement assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ».