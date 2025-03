Madagascar: Trail Ambodirano - 300 coureurs sur la ligne de départ

La deuxième édition du Trail Ambodirano se déroulera ce samedi avec un nouveau parcours de 22 km. Près de 300 coureurs découvriront le paysage verdoyant d'Ambodirano.

Les ingrédients sont presque réunis après trois mois de préparation. L'équipe de l'ORTANA est fin prête à accueillir les coureurs inscrits à la deuxième édition du Trail Ambodirano de l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS). Le départ de la course de 31 km avec 1 232 m de dénivelé positif sera donné à Benasandratra Fenoarivo à 5h du matin. Les traileurs auront 8h30 pour franchir la ligne d'arrivée à Ambatofotsy. Deux points de contrôle sont installés à Antsahadinta et à Ambatofotsy avec un strict balisage horaire.

Le transport en commun quittera Antaninarenina à 3h30 du matin. Concernant le nouveau parcours Découverte de 22 km et 9 583 m de dénivelé positif, le départ sera donné à Ankadilasora Antsahadinta à 6h30. Cette course se déroule en semi-autonomie, et le temps maximal pour être classé est fixé à 6 heures, pauses comprises.

Belles bagarres à prévoir

Jeannot Avotraniaina alias Alvine, le grand absent de cette édition, ne sera pas présent pour défendre son titre. Cependant, d'autres grands noms sont en lice, tels que Nelson Raotozafy, Hajanirina, Freddy Rajaonarison, et Narcisse, tous ambitionnant de remporter le trophée en l'absence du champion en titre. Le chrono à battre est de 2h31.

Néanmoins, des surprises pourraient survenir lors de cette course marquant le début de la saison. En termes d'organisation, l'UTCS s'attend à une excellente préparation pour accueillir des coureurs de 14 nationalités différentes. « Cela fait cinq ans que nous organisons des courses. Chaque année, nous faisons des ajustements à partir des expériences vécues et des critiques. Avec l'ajout du parcours découverte d'Ambodirano, cette édition est encore plus passionnante à tous les niveaux, surtout que les rizières offrent des paysages époustouflants », a noté Harimisa Razafinavalona, directeur exécutif de l'ORTANA.