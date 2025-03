Madagascar: Défense et coopération avec la France - Une manoeuvre militaire de grande envergure attendue au pays cette année

Madagascar sera une nouvelle fois l'hôte de la manoeuvre militaire internationale TULIPE cette année. Cet exercice d'envergure vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées malgaches à travers des entraînements conjoints avec des militaires étrangers.Sous le leadership de l'armée française, la manoeuvre TULIPE réunira des militaires venus de plusieurs pays de la région, faisant de cet événement l'exercice militaire le plus important organisé à Madagascar depuis ces dernières années.

Cette initiative s'inscrit dans une tradition de coopération militaire franco-malgache de longue date. Alors que la France a perdu du terrain dans l'Afrique de l'Ouest en matière de coopération militaire, dans la zone Sud-Ouest de l'Océan Indien, elle s'active ces derniers mois pour garder les acquis. Depuis la première édition de la manoeuvre TULIPE en 1999 à Mahajanga, suivie d'une deuxième en 2015 à Antsiranana baptisée « Diana 2015 », Madagascar a accueilli plusieurs exercices militaires d'envergure.

En 2015, près de 1 000 soldats français, malgaches, mauriciens, seychellois et comoriens avaient pris part aux entraînements. Ces événements témoignent de la solidité des relations entre Madagascar et la France dans le domaine militaire. Sur ce domaine, l'Hexagone reste en tête de liste des pays qui nouent des relations privilégiées avec la Grande Ile sur le domaine militaire. Récemment encore, d'autres initiatives illustrent cette santé de la coopération militaire franco-malgache. Sur le site d'Arivonimamo, l'armée française a participé à la formation des officiers et sous-officiers du bataillon parachutiste malgache.

Les 27 et 28 février, 52 militaires malgaches ont pris part à une manoeuvre de parachutage conjointe avec le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (2RPIMA) de La Réunion. Selon l'ambassade française, cet entraînement visait à améliorer les compétences techniques des parachutistes malgaches et à renforcer leur autonomisation dans l'utilisation des équipements spécialisés. L'exercice s'est achevé par des simulations de missions militaires, préparant ainsi les soldats malgaches à des interventions sur le terrain, notamment dans des zones difficiles d'accès.

Partenariats de sécurité

L'objectif de ces formations est également d'accroître l'indépendance des forces armées malgaches, tant sur le plan technique que décisionnel. L'augmentation des ressources allouées à ces bataillons parachutistes devrait leur permettre d'intervenir de manière plus autonome lors de missions de sécurisation. Par ailleurs, l'échange d'expériences entre les armées malgache et française, comme lors du déploiement du 1er bataillon parachutiste d'Ivato, contribue à la modernisation des forces malgaches.

Ces entraînements permettent l'intégration de nouvelles techniques, essentielles pour répondre aux défis de sécurité sur le territoire national.Avec la tenue de la manoeuvre TULIPE, Madagascar confirme son engagement à renforcer ses capacités de défense tout en consolidant ses relations militaires avec ses partenaires régionaux et internationaux, notamment la France. La tenue régulière de ces événements illustre, en effet, une collaboration militaire constante entre Madagascar et la France. Une émancipation vis-à-vis de l'influence française en matière de défense et de sécurité est loin d'être une réalité dans le pays.

Dans une région marquée par la montée en puissance des présences militaires étrangères, la France, quant à elle, qui possède déjà une forte présence militaire à La Réunion et à Mayotte, consolide son influence en entretenant des partenariats de sécurité avec Madagascar. En tout cas, cette collaboration militaire s'inscrit dans une compétition d'influences plus large entre différentes puissances, notamment la Chine, qui renforce également ses présences économique et diplomatique dans la région.