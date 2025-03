Tunisie: Ligue 1 - 23e journée - Le CAB perd à Sousse contre l'ESS - Une défaite injuste !

Les Cabistes n'ont point démérité mais ils ne doivent s'en prendre d'abord qu'à eux- mêmes pour avoir raté des buts faciles puis à l'arbitre...

Il y a des défaites où il n'y a rien à dire et d'autres qui peuvent faire couler beaucoup d'encre. C'est le cas de celle concédée par le CAB face à l'ESS à Sousse. A cette occasion, l'équipe cabiste a tout fait sauf marquer des buts. Et pourtant ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Aussi bien en première mi- temps qu'en seconde période de jeu, les Momar Diop, Amri, Fellahi voire Balbouz, en fin de partie, ont raté l'immanquable!

L'ascendant était, par moments, net mais le destin était capricieux. En effet, les camarades de Allala qui ont été contraints de changer, plus d'une fois, leur stratégie de jeu, à cause notamment des blessures contractées par Gasmi ou encore Akermi en cours de match, sont restés toujours dominants.

« Nous avons évolué tantôt en 4- 3- 3, tantôt en 4- 3- 2-1, systèmes de jeu imposés par les circonstances et le rendement est demeuré le même, nous permettant de dominer notre adversaire, le plus clair du temps. Nous avons bien joué et nous avons eu le plein d'opportunités de scorer mais malheureusement nous n'avons pas su les concrétiser», expliquait Sofiene Hidoussi au terme des débats.

Et d'enchaîner, très remonté contre l'arbitre : «On a fait un match plein et nous ne méritons pas cette défaite. Il y avait au moins un pénalty indiscutable, au vu et au su de tous, en notre faveur, que l'arbitre n'a pas sifflé. Cela reste un mystère. Et quand on fait la remarque au juge de ligne puis on manifeste notre désaccord pour défendre notre cause, on se fait expulser du terrain. C'est drôle et frustrant à la fois de voir des injustices pareilles. Il n'y a plus rien à dire».

Mais où est passée la VAR à Sousse ?

Lors de sa campagne électorale, le candidat Moez Nasri a promis, pour le reste de la compétition, de procéder à l'installation de la VAR partout dans les stades de football. Chose promise, chose due. Et alors que tout le monde pensait qu'il y aurait plus de justice dans notre football, qu'elle n'a pas été la surprise de certains responsables qui sont lésés de constater des décisions arbitrales encore sujettes à des critiques.

Le CAB l'a vérifié à ses dépens à l'Olimpico de Sousse où la VAR a été soit inopérante soit elle a rendu des verdicts injustes. C'est un scandale que de voir l'arbitre du match arrêter le jeu pendant 5 bonnes minutes pour, soi- disant, consulter l'assistance vidéo pour vérifier s'il y avait bien hors-jeu, pourtant flagrant, d'un attaquant de l'ESS et passer sous silence deux actions en faveur du CAB qui méritaient plus de considération.

Au sein de la large famille cabiste, il est légitime de se demander s'il y avait bien la VAR au Stade de Sousse. L'arbitre faisait- il illusion avec son oreillette? Le public cabiste n'a cessé de se poser la question...La moindre des choses était d'aller, au moins, regarder la vidéo pour dissiper le doute. C'est élémentaire, non! On a cru, avec cette technique, que les choses allaient changer, mais avec de telles pratiques le doute s'installe à nouveau !