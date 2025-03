Tunisie: Revalorisation financière

Il a fallu attendre plus de trois ans pour que l'agence internationale de notation Moody's revalorise la note souveraine de la Tunisie qui passe ainsi de CAA2 à CAA1 assortie d'une perspective stable, et de relever, au même niveau, la notation de la dette sénior non garantie de la BCT.

Une revalorisation qui tient compte, d'abord, de «l'amélioration du profil d'amortissement de la dette extérieure du secteur privé tunisien et de la capacité, ensuite, de la Banque centrale de maintenir ses réserves de change stables tout au long des deux dernières années» et de son habileté, également, à honorer les besoins de financement de l'économie nationale de l'exercice en cours .

Plus qu'une amélioration, cette nouvelle notation témoigne certainement de l'efficacité du programme de stabilisation financière mis en place par notre pays, qui, en s'adossant à une démarche graduelle, est en train de bien s'outiller pour rééquilibrer progressivement ses finances et honorer ses engagements internationaux. Et c'est bien là un signal fort pour le marché financier international, notamment certains donneurs d'ordres pour reconsidérer leur politique et plus encore assouplir leurs conditions d'emprunts.

Mais ce qui est encore plus significatif, c'est qu'au moment même où certaines voix s'élèvent pour affirmer, à tort, que notre pays s'enlise de plus en plus dans les difficultés et que nos finances publiques seront considérablement affaiblies les prochaines années, voilà qu'intervient la nouvelle évaluation de Moody's pour attester du contraire.

Certes, la Tunisie est toujours dans l'urgence financière, mais elle est en train d'apporter, même progressivement, les corrections nécessaires à sa politique budgétaire et à rééquilibrer ainsi ses finances publiques.

Et ce n'est certainement pas un hasard si cette notation rejoint celle de l'agence américaine Fitch Ratings qui a relevé, en septembre dernier, la note de défaut émetteur(IDR) à long terme en devises de CCC- à CCC+, tout en se félicitant de la capacité de notre pays de «répondre à ses importants besoins de financement budgétaires».

Autant donc d'attestations qui confirment que les multiples et importantes réformes engagées jusque-là semblent bien en marche. Et cela nous autorise à appréhender la prochaine étape avec plus d'assurance surtout que la Tunisie entend approfondir davantage ses corrections et aller plus loin, notamment en termes d'efficacité budgétaire.

D'ailleurs, en recevant, le 25 février 2025, la ministre des Finances, le Chef de l'Etat a, encore une fois, donné sa pleine mesure à la question des équilibres financiers de l'Etat, à la modernisation de notre système fiscal, et à la consolidation de la souveraineté économique de notre pays

C'est bien là, comme le réaffirme le Président de la République, «une bataille de libération nationale» qui nécessite, sans aucun doute, une harmonisation parfaite au niveau du fonctionnement des institutions et une implication totale des différents acteurs.