Madagascar: Andry Rajoelina - 8 décès et plus de 88 215 sinistrés

Au chevet des sinistrés à Toliara et Ampanihy ce jour

C'est le bilan du passage du cyclone tropical Honde publié par le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes. Cinq régions, à savoir Atsimo-Andrefana, Menabe, Androy, Anosy et Ihorombe, 18 districts et 100 communes sont les plus touchés. La partie Sud de la Grande île a été grandement impactée par ces intempéries, en enregistrant des dégâts à la fois matériels et humains considérables. Ce jour, le président Andry Rajoelina se rend dans les deux districts les plus touchés à savoir Ampanihy et Toliara pour apporter des aides aux sinistrés.

D'après les chiffres officiels, l'on compte au total 88 215 sinistrés issus de 20 486 ménages. Rien que dans la ville de Toliara, l'on recense 4 518 personnes déplacées à Toliara II et 2 553 à Toliara I, tandis que 1 314 déplacés sont recensés à Ampanihy. Pour ce déplacement, le Chef de d'Etat entend apporter des aides sociales. Il serait en effet question de la distribution de vivres aux sinistrés. Andry Rajoelina profitera aussi de l'occasion pour constater de visu les sites d'hébergement mis en place pour accueillir les sinistrés.

De par ce geste, Andry Rajoelina entend démontrer sa compassion et son soutien envers la population du Sud, fortement impactée par le cyclone Honde. Il s'agit aussi d'un clin d'oeil à ces régions où la situation politique est en perpétuelle effervescence à cause du fait d'être le fief du Chef de l'opposition parlementaire Siteny Randrianasoloniaiko. Pourtant jusque-là, ce dernier n'a encore apporté aucun soutien à la population de Toliara.

Reconstruction

A noter qu'après cette descente dans le Sud, le président Andry Rajoelina mettra le cap sur Mahajanga, la capitale de la Région Boeny pour honorer la célébration nationale du 8 mars, Journée mondiale des droits de la Femme aux côtés de son épouse Mialy Rajoelina. Pour revenir au bilan du cyclone Honde, l'on a enregistré aussi 88 blessés toujours dans le Sud.

Les Régions Menabe, Ihorombe, Androy et Anosy ont également été durement frappées avec une personne disparue et 8 735 déplacées à Belo-sur-Tsiribihina, 6 095 déplacées et un mort à Morondava, 2 597 à Manja, 800 à Betioky Atsimo, 406 deplacées à Mahabo, 697 à Ambovombe,197 à Beloha, 110 à Benenitra et 37 à Tsihombe.

Pour l'heure, le nombre de personnes déplacées et prises en charge au niveau de 57 sites d'hébergement est de 27 707. D'après les explications, la plupart de ces derniers ont vu leur maison détruite et/ou inondée. Par ailleurs, une soixantaine de salles de classe ont également été ravagées. Le président Andry Rajoelina sera sur place pour faire l'état des lieux de la situation afin que l'on puisse déjà se projeter à la reconstruction.