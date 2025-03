Madagascar: Motocross/ACAD'MX Racing Team - Mathias Plantive mise sur la relève

Le motocross malgache entre dans une nouvelle dynamique avec la création de l'ACAD'MX Racing Team, une équipe portée par le multiple champion de Madagascar, Mathias Plantive.

À partir de cette saison 2025, ce passionné de MX1 ne se contentera plus de briller sur les pistes : il prend sous son aile une équipe de cinq pilotes, chacun représentant une catégorie différente, avec l'ambition de les mener vers les sommets. L'ACAD'MX Racing Team aligne un roster prometteur : Mathias Ramanantsoa en 50 cc, Samuel Valton en 65 cc, Sincère Leung Yen en 125 cc Junior, Andy Bella chez les amateurs, Lucas Szmurlo dans la catégorie des Top Gun MX2, et bien sûr Mathias Plantive lui-même en MX1. « Le but, c'était vraiment d'avoir un pilote par catégorie pour qu'ils se sentent à l'aise et super bien encadrés. Accompagner chaque pilote vers ses ambitions personnelles, qu'il s'agisse de podiums ou de titres de champion », confie le champion.

Ce projet marque un tournant dans la carrière de Mathia. Après avoir mis de côté les courses d'enduro, « deux championnats, ça faisait trop, presque une course et demie par mois », il se concentre désormais sur son rôle de manager et de mentor. « J'ai monté mon activité, je donne des cours aux enfants, et maintenant j'ai créé cette team. Je préfère me consacrer à mes pilotes », explique-t-il. Une décision qui semble déjà porter ses fruits.

Un début en fanfare

Pour son baptême du feu, l'ACAD'MX Racing Team a frappé fort lors du premier Grand Prix du championnat de Madagascar. Sur six motos engagées, cinq ont décroché une place sur le podium : des victoires en 50 cc, 65 cc, 125 cc Junior et chez les amateurs, ainsi qu'une deuxième place pour Mathias Plantive en MX1. Ce carton quasi plein témoigne d'une préparation rigoureuse et d'une cohésion d'équipe déjà bien affirmée. « On les accompagne sur le plan physique, mental et sur la moto pour qu'ils atteignent leurs objectifs », détaille Plantive.

Pas de diktat sur le choix des motos « ils sont libres », mais une identité visuelle forte avec des tenues et décorations uniformisées, histoire de marquer les esprits sur et en dehors des circuits. Des ambitions dépassant les frontières, Mathias Plantive ne manque pas de projets pour son équipe. Parmi ses rêves : emmener ses pilotes disputer une course à La Réunion. « Ça serait un beau challenge pour moi de réussir à faire ça », avoue-t-il. Un retour sur l'île voisine, où il a déjà couru par le passé, pourrait non seulement offrir une vitrine à sa team, mais aussi renforcer l'expérience de ses protégés.