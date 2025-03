Madagascar: Aires protégées - 216 752 visiteurs enregistrés en 2024

De nombreux touristes étrangers choisissent la destination Madagascar pour visiter les Aires Protégées qui regorgent de la biodiversité endémique du pays.

Selon les statistiques publiées par Madagascar National Parks (MNP), 47% des arrivées touristiques internationales ont visité les Aires Protégées composées de parcs nationaux ou de réserves naturelles sous sa gestion. Et en 2024, cette association a enregistré 216 752 visiteurs de ces Aires Protégées, soit une hausse de l'ordre de 8% par rapport à l'année précédente 67% sont des touristes internationaux.

Les ressortissants français viennent en tête de peloton à fréquenter les parcs nationaux gérés par MNP. Viennent ensuite les Italiens, les Allemands, les Anglais et les Américains. L'on observe une augmentation du nombre de touristes italiens qui s'intéressent à l'écotourisme grâce en partie à l'amélioration des liaisons aériennes desservies par la compagnie Neos Air, a-t-on indiqué.

Cinq parcs nationaux phares

En outre, une hausse de l'ordre de 55% du nombre de touristes tchèques et polonais qui ont choisi comme destination les Aires Protégées pour un écotourisme, est également constatée. Cela est dû aux efforts de promotion menés par l'Office National du Tourisme de Madagascar dans l'Europe de l'Est dans le cadre de la diversification des marchés, a-t-on évoqué. Sur les trente et une Aires Protégées ouvertes à l'écotourisme, Madagascar National Parks a enregistré un pic de fréquentation dans les cinq parcs nationaux phares. Il s'agit notamment des parcs nationaux de Nosy Tanikely, d'Analamazaotra -Mantadia, d'Isalo, de Ranomafana et de Bemaraha.

Parlant du parc marin Nosy Tanikely, c'est un aquarium naturel servant d'abri pour de nombreuses espèces de poissons telles que la raie pastenague, les poissons clowns, les poissons papillons sans oublier l'observation des tortues vertes. C'est un paradis pour les plongeurs. Quant au parc national d'Analamazaotra -Mantadia, c'est qualifié de paradis des indri-indri ou la famille des Babakoto, le plus grand lémurien diurne de Madagascar. On y trouve également 120 espèces d'orchidées avec un taux d'endémicité de l'ordre de 100%.

Observation des oiseaux

Dans le parc d'Isalo, on observe une représentation écologique unique composée d'un massif ruiniforme de grès continental datant du jurassique avec sa géomorphologie typique et sa végétation rupicole endémique et sa faune spécifique surtout les reptiles de rochers. Cette Aire Protégée figure parmi les parcs les plus visités à Madagascar.

Pour le parc national de Ranomafana, il est classé Site Patrimoine Mondial avec sa forêt dense humide. Ses montagnes sont sources d'eaux thermales d'où le nom « Ranomafana », qui se traduit littéralement « eau chaude ». C'est également un des meilleurs sites favorables à l'observation des oiseaux dont le plus célèbre est l'Anas Melleri tandis que le parc national de Bemaraha se distingue par ses Tsingy classés aussi Patrimoine mondial. D'aucuns reconnaissent l'importance de la biodiversité de Madagascar à l'échelle internationale.

Cependant, ces richesses naturelles doivent être protégées à tout prix si l'on veut assurer un développement du tourisme durable au profit des générations futures. Les pertes en biodiversité liées à la recrudescence des incendies de forêts depuis ces derniers temps, ne sont pas négligeables, sans compter les impacts de la prolifération des exploitations minières illicites. Cela nécessite l'implication de toutes les parties prenantes et non pas l'affaire uniquement des communautés et des organismes de conservation.