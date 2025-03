Madagascar: STAT SANOI - Une révolution dans la gestion des données agricoles et alimentaires

Des données fiables sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, la nutrition, la pauvreté, etc. sont désormais disponibles pour les étudiants, chercheurs, porteurs de projets et partenaires de développement, grâce à la plateforme Stat SANOI.

Le 26 février dernier, le projet STAT SANOI, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par la FAO, avec le soutien de la Commission de l'Océan Indien (COI), a officiellement atteint son terme. Cet événement ne marque pas une fin, mais plutôt un tournant stratégique pour l'amélioration de la gestion des données sur l'agriculture, l'alimentation et la nutrition dans l'océan Indien.

Grâce à la plateforme stat-sanoi.org, les pays de l'océan Indien - Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles - disposent désormais d'un outil performant et accessible pour consulter des données actualisées et validées par leurs institutions nationales de statistique. Cette avancée majeure bénéficie aux chercheurs, étudiants, porteurs de projets, bailleurs et décideurs politiques, leur permettant de fonder leurs analyses et décisions sur des informations factuelles et harmonisées.

Gouvernance modernisée

L'objectif du programme est de renforcer les capacités des gouvernements à formuler des politiques adaptées en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, en prenant en compte les défis spécifiques de la région. A noter que les pays de l'océan Indien font face à de nombreux défis, notamment la dépendance aux importations, les rendant vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux ; les changements climatiques, qui perturbent la production agricole et les ressources halieutiques ; et surtout la malnutrition et les maladies alimentaires, qui restent des enjeux de santé publique.

En réponse, STAT SANOI met en place un système d'information régional capable d'anticiper ces risques et d'aider à la prise de décision grâce à une planification stratégique plus efficace.Par ailleurs, les plateformes développées dans le cadre du projet fonctionnent sur une architecture web avancée, accessible depuis un navigateur sur ordinateur ou mobile. Elles permettent de stocker, traiter et diffuser des données via des services web, garantissant leur mise à jour régulière, d'harmoniser les informations nationales pour une meilleure intégration régionale, et de faciliter la collaboration entre les institutions des différents pays partenaires.

Référence

En renforçant la qualité et l'accessibilité des données, STAT SANOI devient un levier stratégique pour des politiques agricoles et nutritionnelles adaptées aux réalités locales. Comme le projet STAT SANOI a abouti à ses fins, ses acquis perdureront grâce à une gestion continue des plateformes par des task forces nationales et régionales. Selon ses promoteurs, cette initiative assure la pérennité de l'accès aux données, l'automatisation des flux d'information entre les institutions nationales, et une amélioration constante des outils en fonction des besoins des acteurs du secteur.

Avec cette avancée, les pays de l'océan Indien disposent désormais d'un système robuste et structuré pour optimiser la gestion des ressources agricoles et alimentaires. STAT SANOI s'impose ainsi comme un modèle régional de coopération et d'innovation, offrant aux gouvernements les outils nécessaires pour garantir une sécurité alimentaire durable.