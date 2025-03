Madagascar: Ambatondrazaka - Un nouveau modèle de territoire agricole durable en déploiement

Dans le paysage rural malgache, une initiative inédite voit le jour à Ambatondrazaka. C'est le Territoire agricole durable (TAD)conçu pour concilier efficacité économique, autonomie énergétique et transformation sociale.

Ce projet, porté parle Groupe Faly Export en collaboration avec l'ONG ADID, repose sur un modèle de social business favorisant une agriculture coopérativiste et inclusive. Au coeur du dispositif, une petite centrale hydroélectrique de 50 KVa est mise en place pour assurer l'alimentation en énergie des unités de transformation agricole dans la journée et l'électrification des foyers des producteurs engagés dans le système la nuit. Une initiative qui illustre une approche harmonieuse et intégrée du développement rural, dans laquelle l'agriculture durable, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)et la modernisation des chaînes de valeur se complètent.

Schéma révolutionnaire

Cette mini-centrale hydroélectrique de 50 KVa servira à la fois de moteur productif pour l'économie locale et de levier d'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. Cette gestion optimisée de l'énergie permet de soutenir un écosystème local structuré autour du social business, garantissant un impact positif sur l'économie locale et l'environnement. L'approche repose sur un schéma simple mais révolutionnaire pour les communautés locales, selon le promoteur. La mini -centrale hydroélectrique alimentera dans la journée des petites unités de transformation agricole et dans la soirée, il fournira de l'électricité aux foyers des agriculteurs engagés dans le projet.

Ce qui permettra de développer de nombreuses activités telles que la décortiquerie de riz facilitant l'accès à un produit de qualité pour la consommation locale et l'exportation. La production de briquettes de paddy, une alternative énergétique durable aux combustibles issus du bois ainsi que l'extraction d'huiles essentielles, valorisant les ressources locales et répondant aux standards du marché international, seront également développées.

Trois piliers

Ce modèle favorise une coopérativisation des producteurs, leur permettant de mutualiser leurs ressources et d'accéder à des services partagés, renforçant ainsi la solidarité économique et la résilience des exploitations. L'objectif du TAD dépasse la simple production agricole. Il repose sur trois piliers essentiels qui garantissent un développement harmonieux et inclusif des communautés bénéficiaires, à savoir, l'hygiène et infrastructures communautaires, la préservation de la biodiversité et l'agroécologie, et la création d'activités génératrices de revenus (AGR) et autonomisation financière. Cette démarche vise à garantir que chaque acteur trouve sa place dans un système plus juste et coopératif, favorisant un équilibre économique durable, a-t-on appris.

Fonds de réinvestissement

Par ailleurs, pour assurer la compétitivité du TAD, une digitalisation des processus de traçabilité et de qualité est mise en place. Cette innovation permettra un contrôle strict des produits agricoles, assurant leur conformité aux normes environnementales et biologiques. Ainsi qu'une transparence sur la chaîne de valeur, renforçant la confiance des acheteurs internationaux. Un accès simplifié aux formations grâce à des outils numériques adaptés aux réalités du terrain, n'est pas en reste.

Les coopératives locales joueront un rôle clé dans ce processus, en encadrant les agriculteurs et en leur fournissant des formations sur les bonnes pratiques de production et de gestion. Afin d'assurer lapérennité du TAD, un fonds commun de réinvestissement sera mis enplace. Ce modèle desocial business circulaire, basé sur l'autosuffisance et la redistribution équitable des richesses, permet au projet de ne pas dépendre de financements extérieurs, tout en s'assurant que les profits bénéficient directement aux communautés productrices, a-t-on conclu.