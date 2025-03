Afrique: Poésie des 4 Horizons - La flamme poétique à Madagascar

Après le Cameroun, Madagascar accueille la flamme poétique de la Poésie des 4 Horizons. La délégation sans frontières déjà sur place, continue ce voyage poétique et part à la rencontre des poètes malgaches

Art itinérant, l'événement Poésie des 4 Horizons est de passage à Madagascar. Le 7 mars, aura lieu la soirée relais de flamme qui sera l'épicentre de cette semaine de rencontres et d'échanges. Pour l'occasion, la délégation sans frontières partagera la scène avec des poètes et des artistes rencontrés au cours de ce séjour à la Cité des cultures Antaninarenina.

D'après Na Hassi, la référente du mouvement Poésie des 4 Horizons à Madagascar, la soirée fera un clin d'oeil à la gente féminine, à la veille de la célébration de la Journée des droits de la Femme. Pour ce faire, Faragasy, l'une des rares jeunes femmes à faire du steelpan à Madagascar se joindra à la valihiste Lala Rasetamalala. Sous la direction artistique du poète-slameur camerounais Marc Alexandre Oho Bambe, le projet prône un message de paix et un appel à la jeunesse.

Selon le Capitaine Alexandre, « la poésie est un socle et un bien commun qui peut être une belle manière de rassembler les amoureux des mots et d'inciter la jeunesse à la paix. L'idée est de tisser des relations et faire des échanges à travers le partage de la scène, du rêve et du poème. »Le projet trouve sa genèse lors d'un échange des poètes à l'académie des jeux floraux de Toulouse il y a un an. L'objectif est de sortir de la sidération dans laquelle la jeunesse se cantonne.

Notre but est justement de refuser la stupéfaction et résister à cela en se nourrissant du monde et nourrissant le monde par une poésie qui rassemble et qui fait sentir que chaque étape porte le monde. Et parce que la poésie est une affaire d'âme, le coup de foudre artistique a été le maître-mot quant aux choix des artistes participants.La flamme poétique arrive avec la délégation camerounaise et partira à Jacmel en Haïti avant d'aller à Nouméa en Nouvelle-Calédonie et à Beyrouth au Liban pour terminer les festivités en beauté à Marseille en France.