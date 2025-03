Madagascar: Gouvernance - L'action publique à renforcer

L'action publique et les interactions entre acteurs de la recherche, décideurs des politiques publiques et organisateurs de la société civile autour des défis spécifiques auxquels font face les États insulaires de l'océan Indien seront renforcées. C'est l'objectif du colloque interrégional sur le thème «Démocratie substantielle, environnement et durabilité dans les îles de l'océan Indien», organisé par la Fondation de l'innovation pour la Démocratie, qui se tient à Antananarivo, hier et ce jour.

La démocratie substantielle, c'est une forme de démocratie qui naît de nos cultures, de nos mémoires, de nos héritages endogènes. Cette démocratie ne se limite pas aux élections, c'est une démocratie qui prend en charge nos existences dans leurs dimensions très concrètes, comme l'accès à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, aux moyens de transport, la protection de nos environnements, car nos milieux de vie sont ce que nous avons de plus riches et de plus précieux. C'est une démocratie qui vise à protéger le vivre.

La contribution de tous est sollicitée dans cette démocratie substantielle. Ce colloque interrégional marque, par ailleurs, le lancement officiel du Laboratoire océan Indien de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, qui est une initiative panafricaine issue des conclusions du Sommet Afrique-France de Montpellier en 2021.