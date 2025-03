Madagascar: Mahajanga - Vol avec effraction dans un hôtel

Un jeune client qui a séjourné dans une chambre située au 1er étage, juste au-dessus de la réception, a été victime d'un vol de ses objets de valeur, vendredi matin. Son MacBook Pro 13', un téléphone portable de marque Redmi Note 10 ainsi qu'une carte bancaire BOA au nom de Mirado Rabearintsoa ont disparu de sa valise, alors qu'il prenait une douche.

« Vers 10 heures, j'ai pris une douche. J'y suis resté environ quinze minutes et j'ai entendu comme un bruit de claquement. Mais je n'ai pas vraiment été alarmé, car la fenêtre était pleine d'oiseaux depuis le matin. En sortant de la douche, j'ai remarqué que la fenêtre était ouverte et que mes affaires étaient éparpillées. Le MacBook dans la valise a disparu, immédiatement j'ai informé le gérant », raconte la victime.

La victime a déposé une plainte et se sent encore traumatisée par l'événement. Des enquêteurs de la Gendarmerie nationale ont été aussitôt dépêchés sur les lieux. « La grille de protection était arrachée. Les voleurs étaient certainement entrés par cette ouverture. Ils étaient deux, car nous avons remarqué deux empreintes différentes sur la table près de la valise. J'étais traumatisé, car si j'étais sorti une minute plus tôt de la douche, je les aurais surpris dans la chambre. Ils auraient pu me tuer », ajoute le client.

Les gendarmes ont confirmé l'hypothèse que les cambrioleurs étaient montés sur un petit talus extérieur situé sur un terrain inoccupé, après avoir effectué un essai. Les brigands ont pu ainsi marcher sur le toit de la chambre sans être entendus. Ensuite, ils ont enlevé la grille de protection et pénétré dans la chambre.

La responsable de l'hôtel Les Roches Rouges, Sylvie Tang Line, a confirmé que cet incident malheureux s'est bien déroulé vendredi matin vers 10h15.

« Nous reconnaissons qu'il n'y a aucune caméra de surveillance sur cette partie de l'hôtel, car c'est délicat vu que le terrain extérieur ne nous appartient pas. De plus, aucun agent de sécurité n'y est placé. En revanche, un projecteur éclaire dehors. Notre hôtel est bien surveillé par des caméras et des vigiles assurent la sécurité autour de notre établissement, sauf sur cette partie. Ce n'est pas la première fois que ce genre de vol survient dans cette chambre, c'est vrai. Vu qu'elle se situe du côté de ce terrain vague et qu'elle se trouve au-dessus de la réception. Les enquêtes sont en cours et nous allons suivre de près cette affaire », promet la responsable.

Compensation

« Après l'enquête, une caméra de surveillance sera placée à l'extérieur près de la fenêtre, vendredi. De plus, nous sommes en train d'étudier la compensation de la victime sur ses objets de valeur volés », précise Sylvie Tang Line.

Le président du conseil d'administration de l'Office régional du tourisme Boeny, Eric Razafimaitra, déplore la situation. « C'est un acte de vandalisme déplorable. Une disposition a été déjà prise après l'incident, du côté du terrain vague, appartenant à l'ex-société Fitim. Cet endroit est devenu une cachette pour les fumeurs de drogue.

La sécurité des établissements hôteliers devra être renforcée et cette situation ne devra, en aucun cas, nuire au développement du tourisme et surtout à la promotion de la destination Majunga. L'enquête est en cours. Toutefois, nous sommes en train de préparer de nombreuses activités et programmes pour la prochaine saison touristique. Nous tenons à rassurer les touristes que les forces de l'ordre travaillent d'arrache-pied pour instaurer un climat de sérénité et de calme », rassure Eric Razafimaitra.

La direction de l'hôtel a rédigé un communiqué à la suite de ce malheureux incident.

« Nous avons pris connaissance des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant un incident survenu récemment au sein de notre établissement. Tout d'abord, nous exprimons notre profonde compassion envers notre client qui a été victime d'une perte matérielle durant son séjour. Cet acte regrettable a été commis par des individus mal intentionnés provenant de l'extérieur, ayant contourné notre système de sécurité. Nous rappelons que l'Hôtel Roches Rouges est également victime de cette infraction et que nous avons immédiatement saisi les autorités compétentes. Une enquête officielle est en cours, et nous collaborons activement avec les Forces de l'ordre pour faire toute la lumière sur cet événement. La sécurité et le bien-être de nos clients restent notre priorité absolue, et nous renforçons continuellement nos dispositifs pour garantir leur tranquillité », est stipulé dans un communiqué de la direction de l'hôtel depuis samedi.