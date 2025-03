Madagascar: La Journée des femmes se prépare

À cinq jours de la célébration de la Journée internationale des femmes, les Antsiranaises s'apprêtent à faire la fête. Les associations, les entreprises et les autorités locales peaufinent leurs programmes. Car cette Journée du 8 mars, très attendue par les groupements féminins, est devenue un rendez-vous obligé de l'année. La plupart des collectivités participent d'une façon ou d'une autre à cette journée.

Bien avant le 8 mars, plusieurs activités sont, habituellement, organisées pour sensibiliser le public aux enjeux de l'égalité entre les genres et mettre en lumière les contributions des femmes dans divers domaines. L'avant-goût de la célébration est une période d'anticipation et de préparation collective. À quelques jours de l'événement, l'effervescence monte dans les villes, les communes, les districts et les organisations où des initiatives sont mises en place pour marquer cette journée symbolique. L'enthousiasme est palpable, alors que chacun se prépare à célébrer les réalisations des femmes tout en mettant en lumière les enjeux qui restent à relever.

Partout, le choix de la couleur du pagne que les femmes vont arborer le 8 mars et le programme de la semaine sont au centre des discussions. Cette année, dans la région Diana, la célébration se déroulera à Ambanja, mais cela n'empêchera pas la tenue d'autres organisations au niveau d'autres districts. Ces rassemblements sont des moments de mobilisation collective où les participants, se signalisant souvent par des slogans et des pancartes, expriment leur solidarité et leur engagement pour un monde plus égalitaire.

Une série de cultes musulmans et chrétiens s'enchaînent déjà dans les différents temples de la ville d'Antsiranana. Des associations féminines ont aussi montré leur solidarité pour effectuer des actions sociales auprès des nécessiteux. La femme du gouverneur, Antonia Rakotomanga, a conduit son équipe pour offrir un zébu à l'association des natives de la région Sofia à Antsiranana, en guise de préparation de la fête. Elle a aussi apporté une aide matérielle à cette organisation afin de terminer la réhabilitation d'une maison.

Durant cette semaine, des conférences, ateliers, zumba, événements de soutien aux femmes entrepreneures se multiplient. Les préparatifs sont bien visibles dans les communautés, où les affiches et les bannières annoncent les festivités.

« Ces événements sont une invitation à participer activement à la conversation sur les droits des femmes et à souligner le rôle essentiel des femmes dans l'histoire, les arts, la science, la politique et dans tous les domaines de la vie », explique Saïda, présidente d'une association de femmes à Lazaret-Nord.