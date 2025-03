Tunisie: Expatries - Chiheb Laâbidi délivre Nacional

L'ancien clubiste, Chiheb Laâbidi, commence à faire parler de lui au Portugal.

Auteur du but salvateur d'une tête plongeante sur une passe décisive du Japonais Yamada à la 95' pour le Nacional Madeira CD, club de la ville dont est originaire Cristiano Ronaldo, le longiligne milieu offensif Chiheb Laâbidi a offert un succès inespéré à son club qui remonte provisoirement à la 10e place. Entré à la 67' face au Futebol Clube Famalicão (2-1), Laâbidi a fourni une prestation très satisfaisante et a été élu homme du match.

Ben Romdhane décisif

Bel enchaînement championnat-coupe pour Mohamed Ali Ben Romdhane qui s'est qualifié avec Ferencvaros pour les ¼ de finale de la coupe de Hongrie. Il a ouvert le score, en marquant son 2e but consécutif, avant de sortir à la 80'. Résultat final : 4-3 contre Gyor ETO FC après les prolongations. Avec 3 buts et 2 passes décisives en championnat, ainsi que des productions satisfaisantes en coupe et C3, le milieu offensif tunisien, 25 ans, effectue sa meilleure saison chez les Magyars. En face, sous la bannière de Gyor FC, Wajdi Sahli, entré à la 75', n'a pu empêcher l'élimination de son équipe, récoltant un carton jaune à la 92'.

Saâd et Skhiri battus

Journée difficile en Bundesliga pour l'Aigle Elyes Skhiri qui a dû s'incliner face au Bayer Leverkusen (1-4), ainsi qu'Elias Saâd, ailier de St-Pauli qui a perdu face au Borussia Dortmund (2-0). Skhiri a récolté un carton jaune pour une faute à la 80'. Quant à Saâd, auteur d'un tir hors cadre, il a dû céder sa place à la 57', après une prestation moyenne.

Sliti répond à Draxler

Au Qatar, en égalisant à la 95', l'ailier Naïm Sliti a répondu au but de l'Allemand Julian Draxler intervenu également dans le money time. Shamal SC repart avec un point face au Ahli Doha (1-1) et Sliti a été élu, homme du match. Plus haut dans la hiérarchie, Al Gharafa, emmené par son capitaine Ferjani Sassi, a été corrigé par Al Sadd (4-0). Sassi a tenté des choses avec Brahimi, en vain. En bas du tableau, Al Wakrah et Aïssa Laidouni ont battu Al Khor, lanterne rouge coachée par Mehdi Nafti. Notons que Laidouni a été à l'origine d'un penalty en faveur des siens et le match s'est achevé sur le score de (3-1).

Abdi sur le podium

Ayant participé aux dernières minutes de la victoire (3-1) face à St-Etienne, Ali Abdi, récemment prolongé jusqu'en 2027, monte avec Nice à la 3e place de Ligue 1 française.

Talbi passeur décisif

En Ligue 2, on attendait la réaction du leader Lorient et de son défenseur Montassar Talbi après la dernière défaite face à Laval, et on a eu droit à une victoire des Merlus (3-1) face à Rodez. Talbi, intraitable, a été l'auteur d'une passe décisive sur le but égalisateur à la 47'. Le Lavallois Amine Cherni qui a retrouvé une place de titulaire s'est quant à lui incliné face à Martigues. Auteur de 75 minutes de bonne facture, Cherni n'a pu empêcher Laval d'encaisser un but au bout du temps additionnel et de s'incliner face à Martigues (0-1).

Ben Slimane accroché

Enfin, Anis Ben Slimane a ramené le point du nul (1-1) face à Blackburn Rovers après avoir disputé 88 minutes de bonne facture.