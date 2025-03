Tunisie: Ligue 1 - 23e L'ESS se relance après un succès laborieux - Bon pour le moral

En reprenant rapidement goût à la victoire après une défaite malvenue, les Etoilés ont prouvé qu'il y avait une valeur certaine dans le groupe de joueurs actuels, amenés à se dépasser match après match. Une victoire bonne pour le moral et la suite de la saison.

Encore un succès très dur à se concrétiser et par la plus petite des marges pour l'Etoile, restée sous la menace d'un but égalisateur du CAB, durant toute la partie. Le coach de l'ESS, Mohamed Mkacher, l'a reconnu en fin de match, en soulignant qu'il n'a pas « les arguments pour faire davantage de jeu, au rythme intensif du championnat ».

Il n'a, d'ailleurs, pas opté pour un certain conservatisme en titularisant un onze de départ assez différent de celui face à l'EST. Ainsi même si Naouali a été maintenu après une petite prestation devant l'EST (avant d'être remplacé pour blessure par l'expérimenté Boughattas juste avant la pause), on a revu Chérif Camara qui a fourni une prestation satisfaisante au poste de latéral droit.

C'est lui qui a offert le but de la délivrance et qui aurait pu ajouter un second but à la 82e minute, après un ballon qui traînait, mais mal repris. Le milieu relayeur Mokhlas Chouchane, lui, est passé latéral gauche et Walid Karoui a été lancé dès le début. L'absence de Oussama Abid et Chamakhi qui se prolonge s'est fait ressentir, parce que Chaouat et Aouani sont mal inspirés ces derniers temps...

Une bonne réaction

Après le cuisant revers du mercredi, il a fallu une réaction. Ça s'est produit même si dans la douleur. Côté prestations individuelles, Il faut admettre que Khardani a été, comme d'habitude, égal à lui-même en étant aussi sobre, annihilant toutes les tentatives bizertines. La défense, source d'inquiétudes avant ce match, a rempli son contrat.

Le milieu de terrain et l'attaque ont fourni du bon et du moins bon, mais que ce soit grâce à Gbo ou Ben Choug, la présence physique a fait la différence. Anan, lui, a été à l'origine de nombreuses occasions sur son couloir, mais Chaouat n'a pas eu le réalisme escompté et a manqué de clairvoyance dans le geste final.

Enfin, Aouani, généreux en phase défensive comme souvent, a été moins en vue en attaque malgré ses tentatives de scorer. L'incorporation de Smichi, Chihi ou Souissi en cours de match n'a pas empêché l'Etoile de garder son but d'avance. Un match bien maîtrisé dans l'ensemble, face à un onze cabiste qui force le respect et une victoire qui permet de requinquer le moral des troupes avant les prochains duels dont celui face à Zarzis à Sousse dimanche prochain.