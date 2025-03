Tunisie: Ligue 1 - 23e L'EST s'impose à Gabès sans difficulté - Ces joueurs qui font la différence...

En dépit des absences enregistrées, les «Sang et Or» n'ont eu aucune difficulté à imposer leur loi à Gabès grâce à Yan Sasse, Chiheb Jebali et Aboubacar Diakité, entre autres.

La force de l'Espérance de Tunis, depuis le dernier mercato hivernal, réside dans la richesse de son effectif. Une richesse qui lui permet de gérer son calendrier serré. L'équipe dispute un match tous les trois jours et même si l'infirmerie ne désemplit pas, elle trouve les solutions pour garder le niveau de performances attendu.

Les "Sang et Or" se sont déplacés, d'ailleurs, à Gabès avec un effectif fortement réduit. Il y a d'abord Youssef Belaïli, la dynamo de l'équipe, suspendu. Puis, les joueurs blessés, à savoir Achraf Jabri, Mohamed Amine Tougaï, Roger Aholou et Rodrigo Rodrigues. Et même Mohamed Mouhli, qui avait repris les entraînements collectifs jeudi dernier, n'a pas été finalement retenu pour le préserver, à cause, entre autres, de l'état de la pelouse.

Ceci dit, les absences enregistrées, en attaque notamment, n'ont pas atténué le jeu de l'équipe. Et même si le jeune attaquant malien de 18 ans, Aboubacar Diakité, s'est vu refuser un but après recours à la VAR, car précédé d'une faute, Yan Sasse a fait le boulot à sa place en mettant la balle dans les filets.

Diakité a été toutefois, décisif sur le premier but en montant avec les deux défenseurs axiaux pour que la balle retombe devant l'ailier droit brésilien qui n'avait qu'à achever le travail.

Chiheb Jebali : trois passes décisives...

Un autre joueur a été décisif, samedi, en étant l'auteur de la passe décisive qui a donné lieu au deuxième but de Sasse. C'est de Chiheb Jebali qu'il s'agit. Depuis qu'il a débarqué au Parc B au dernier mercato hivernal, Chiheb Jebali apporte le plus escompté et est en train de se faire une place de choix dans le dispositif de jeu de Laurentiu Reghecampf. Par ailleurs, Jebali a été l'auteur de trois passes décisives lors des trois derniers matchs.

Bref, la force de l'effectif "sang et or" réside dans ces individualités qui font la différence. Ils ne prennent pas beaucoup de temps pour s'acclimater et rentrent vite dans le vif du sujet.

Le capitaine "sang et or", Mohamed Amine Ben Hmida, estime que les conditions du match n'étaient guère faciles, mais lui et ses camarades étaient dans l'obligation d'obtenir les trois points de la victoire : "C'est une victoire importante que nous avons obtenue ici à Gabès après le grand match que nous avons livré lors du classico disputé contre l'ESS. Nous étions amenés à enchaîner par cette victoire obtenue même si les conditions étaient difficiles en jouant entre autres le premier jour de Ramadan. Je remercie tous mes camarades pour leurs efforts".