Tunisie: Ligue 1 - 23e journée - ST - Enchaîner

Si le Stade a récemment enrayé le cycle des contre-performances, tournant ainsi la page, il va falloir à présent s'inscrire dans la durée.

Après avoir mis fin à une période improductive en battant l'USBG, le Stade a certes comblé une partie de son retard sur le CA, l'ESS et l'ESZ, tous battus lors de la 22e journée, mais à présent, il doit valider et ne plus accuser le coup s'il veut jouer une place d'accessit jusqu'au bout, à commencer par gagner aujourd'hui en croisant la JSO au stade Chedly Zouiten.

Pour ce match de la confirmation, après celui de la relance, Maher Kanzari pourrait compter sur les éléments ayant donné satisfaction face à l'US Ben Guerdane. En l'état, devant Atef Dkhili, de retour dans les cages après l'expulsion de Sami Hlel face à l'USBG, Hedi Khalfa, reconduit récemment jusqu'en 2026, débutera sur le flanc droit, Laifi prendra le côté opposé et la paire Sahraoui-Arous occupera l'axe de la défense.

Au milieu, le trident de continentaux, Mugisha Bonheur, Yusuf Touré et Amath Ndao aurait les faveurs du coach, d'entrée, alors que, devant, Saafi occupera le couloir droit, Atoui débutera en pointe et Kadida alternera tantôt sur l'aile gauche et de temps à autre derrière l'avant-centre Nacef Atoui, buteur lors de la ronde précédente. Enfin, volet alternatives sur le banc, Kanzari peut compter sur l'axial Agbozo, le relayeur Ghazi Ayadi, le pivot Smaali, le polyvalent Ouattara, l'électron libre offensif Dabbebi et l'ailier gauche Gharbi.

Porter son regard vers l'avenir

La Jeunesse Sportive El Omrane aujourd'hui puis la réception d'EGS Gafsa au Naifer avant d'entamer un cycle face à des concurrents directs (CA et USM), le destin africain du Stade Tunisien va se jouer sur la capacité stadiste à supporter la pression et résister à l'enchaînement des matchs.

Loin de répondre aux attentes des fans depuis un peu moins de deux mois avant d'enrayer le cycle récemment, le Stade n'entend pas rechuter et compte bien repartir de plus belle. A ce stade de la compétition, pour un outsider ambitieux qui entend faire partie du « big four » vers la fin, le manque de régularité peut coûter très cher, et au-delà de l'impact sur les résultats et le statut en L1, c'est avant tout l'état d'esprit collectif qui est mis à rude épreuve quand ça coince. Mais le passé, c'est le passé. Désormais, le Stade doit porter son regard vers l'avenir. Un avenir qui pourrait être radieux, à condition de tout rafler sur son passage.