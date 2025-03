Tunisie: En marge des bons résultats en Rugby et en Judo - La logistique doit suivre

Les médailles et les victoires sont bonnes à prendre, mais ce qui compte, c'est de progresser et d'aller plus loin. Pour cela, des moyens de haut niveau doivent être là.

Deux résultats ont attiré l'attention de nombreux observateurs : les scores fleuves réussis par nos filles en rugby en championnats arabes et les médailles d'or conquises en judo.

Ces résultats appellent quelques réflexions. En effet, le plus difficile est bien de mettre la main sur une équipe crédible et de voir émerger des éléments intéressants en sports individuels. Ces sports individuels qui, à chaque grande compétition, mondiale ou olympique, sauvent la donne. Mais le problème réside en ce suivi qui n'est pas toujours assuré par ceux qui veillent sur les jeunes valeurs que nous possédons.

A-t-on une idée de ce que font les champions olympiques de taekwondo qui sont allés sous d'autres cieux ?

Cela fait un bon bout de temps que nous avons perdu leurs traces. Pourtant, pour des combattants d'élite, la continuité dans l'effort est essentielle. Nous éprouvons quelques difficultés pour croire que leur préparation va bon train et qu'ils seront prêts à défendre leur réputation à la première occasion. Absorbés par leurs occupations, ils risquent de perdre une bonne partie de leurs moyens. La fédération concernée devrait ne jamais les perdre de vue et s'arranger pour les mettre à contribution. Pour le moment, ce sont d'autres parties qui profitent de leur large expérience.

Judo : la qualité surtout

La dernière sortie de nos jeunes judokas, filles et garçons, a été très positive. Des médailles ? Il y en a eu, mais ce n'est point l'essentiel. Dans les sports de combat, les médailles récompensent les meilleurs certes, mais entre les éliminatoires et les finales, il y a des jeunes qui brillent par leur technique, leur attitude sur le tatami et même si pour une raison ou une autre ils n'atteignent pas les finales, la qualité est là.

C'est l'oeil du technicien qui accroche ces qualités et se charge de les travailler.

A l'issue de ces derniers championnats, il y a des noms et des lauréats. Il y a aussi de la qualité. Un ex-directeur technique de la fédération de judo nous l'a assuré : «Il y des jeunes qui ont brillé sur le tatami. Aussi bien chez les garçons qu'au niveau des filles, nous sommes en droit de nous attendre à une belle petite génération de compétiteurs de qualité. Les poids dans lesquels ils évoluent sont également intéressants. Il faudrait veiller à ce qu'ils restent dans ces catégories le plus longuement possible. C'est important, car le fait d'être obligé de monter plus haut risque de déstabiliser un combattant».

A propos de l'avenir, il a été très direct : «Il faut des compétitions et des stages de haut niveau. C'est le moment de leur faire sentir qu'ils viennent de mettre le pied dans un monde où les erreurs et les inattentions se paient. Rien que pour se maintenir dans son poids de révélation un jeune souffre, mais est payé en retour s'il tient bon».

Voilà c'est dit et à ceux qui sont directement impliqués dans l'encadrement de ceux qui se sont révélés de faire le reste.

Rugby : aller plus loin

En rugby, il faudrait reconnaître que la Tunisie a des traditions. Nous avons quand même atteint un bon niveau et avons joué des compétitions importantes. Mais ce qui inquiète, c'est bien cette succession de scores-fleuves qui a sanctionné ces championnats arabes.

Visiblement, ces adversaires ne possèdent pas l'expérience de nos joueuses, mais cela ne veut rien dire.

Toutes les équipes qui se sont inclinées avec un large écart possèdent les moyens de progresser. Très vite même. Aussi bien financièrement qu'au niveau de l'infrastructure, tout est en mesure d'aller vite. Dans quelques années, elles seront des formations à battre, en raison de leur véritable prise en charge avec un personnel d'encadrement plus que valable et toute une logistique qui répond aux plans de travail mis en place.

Pour nos jeunes, le même raisonnement est aussi valable. Il leur faut des moyens pour aller plus loin et disputer les premières places au niveau africain et pourquoi pas plus haut. C'est ce qui manque le plus, étant donné que, comme d'habitude, nous ne savons pas quelles sont les disciplines qui figureront parmi les sports ciblés.

Communiquer le calendrier international serait un bon moyen de mobiliser tous ceux qui ont besoin de l'être.