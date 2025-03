Tunisie: Ligue 1 - 23e journée - CA - UST (1-0) - L'important est de gagner

Que d'occasions manquées de part et d'autre ! Mais c'est le Club Africain qui a validé ses temps forts assez tôt par un but synonyme de victoire.

Après son récent revers intervenu au stade Mustapha Ben Jannet, face à l'USM, un concurrent direct pour les places d'accessit, le Club Africain s'avançait hier à Rades avec un double objectif: oublier et vaincre, histoire de maintenir justement la pression sur les Bleus du Ribat.

A la réception de l'UST, un Onze acculé à l'exploit au stade Hamadi Agrebi, en raison d'une situation délicate au classement, l'équipe de David Bettoni était donc sur la corde raide même avec tout ce que cela implique en termes de charge émotionnelle, après avoir lâché des points à intervalles réguliers ces derniers temps, alors que les autres prétendants se sont envolés au classement. Ce faisant, le tableau ainsi brossé ne laissait donc planer aucun doute sur les intentions offensives clubistes, alors qu'en face, l'UST aspirait, du moins, à éventuellement à surprendre son adversaire.

Passons maintenant à l'implacable vérité du terrain. Le CA débute fort et ouvre le score en début de rencontre par Ali Youssef qui trompe Rebai d'une tête ajustée suite à un corner de Srarfi. Quelques minutes plus tard, le même scénario aurait pu se reproduire mais cette fois-ci, Slim Rebai intervient devant le heading de Ali Youssef. Le CA domine outrageusement et par la suite, l'on assiste à une chevauchée de Zaalouni et un service vers Sadok Mahmoud qui décale sur Mesmari qui manque de peu de doubler la mise.

On entame le premier quart d'heure et sous une pluie battante, le match est à sens unique. Dans le même temps, le Libyen Messmari s'illustre par ses passements de jambes sur le couloir gauche. Vers la 20', l'US Tataouine de Sami Gafsi avance d'un cran et tente de percer par Diakité, Koyta et Pedro, en vain. Cinq minutes après, le ballon échappe à Zaalouni et Pedro à l'affût subtilise le cuir, cadre sa frappe mais Ghaith Yeferni intervient. A la demi heure de jeu, encore une tête limpide de Ali Youssef détournée par Slim Rebai. On approche de la mi-temps et Srarfi aurait pu ajouter un but en faveur du CA mais sa frappe enveloppée sur coup franc trouve Rebai à la parade. 47', la balle de l'égalisation échoit à Zied Ounalli suite à une négligence de Khélil. Sur l'action, le capitaine de l'UST tire en force, mais Yeferni se couche et sauve la mise. On en restera là pour ce premier half.

Occasions ratées

De retour des vestiaires, encore Ali Youssef qui catapulte cette fois le ballon au-dessus des montants de Rebai. Dix minutes en seconde période et l'UST rate encore l'immanquable par Wahid Timy cette fois. Subtilisant le cuir à Zaaalouni, l'attaquant de l'UST ajuste, Yeferni qui renvoie au prix d'un réflexe salvateur. Et ce n'est pas fini puisque Timy va encore percer sur le côté gauche et tirer dans le petit filet de Yeferni.

L'UST n'abdique pas et c'est désormais le CA qui tente de donner le change sur contre éclair. Vers l'heure de jeu, Mesmari prolonge sur Jules Kooh qui alerte Slim Rebai d'une demi-volée cadrée certes mais renvoyée. Le match s'emballe, le rythme monte d'un cran. Lors du dernier quart d'heure, pleine surface, Ounalli décale en retrait vers Pedro qui bute sur le retour de Ben Abda.

A quelques minutes de la fin, le défenseur-buteur Ali Youssef tente à nouveau sa chance, sans succès cette fois-ci. Le CA aurait pu finalement doubler la mise par la suite. Hamdi Laabidi, en premier lieu, bute sur Slim Rebai, le ballon échoit ensuite à Kinzumbi qui se joue du gardien mais sa frappe et renvoyée par le retour au charbon de Ben Rhouma.. Pour le CA, l'essentiel, c'est la victoire, même si difficile, face à une UST qui n'a pas démérité.

L'USM tenue en échec

Dans les deux autres matches joués hier, l'USM a perdu deux points en se contentant d'un nul vierge à Sfax devant le CSS.

En même temps, une victoire de relance de l'ESZarzis qui l'a emporté face à l'OB sur une courte victoire de un à zéro (but de Ben Romdhane à la 32').