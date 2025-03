Algérie: Jijel - Le port de Djen Djen fonctionne tous les jours 24h/24

Jijel — Le port de Djen Djen, dans la wilaya de Jijel, fonctionne désormais durant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, a affirmé, lundi, le Président directeur-général par intérim de l'entreprise portuaire, Messaoud Kidri.

"En exécution des instructions des hautes autorités du pays relatives à la mise en oeuvre du système de travail continu au sein des infrastructures portuaires commerciales, le port de Djen Djen fonctionne désormais durant tous les jours de la semaine et sans interruption", a indiqué le même responsable à l'APS.

Pour assurer ce fonctionnement en continu, les responsables du port ont mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles à travers la location d'équipements et d'engins, le recrutement de 20 nouveaux travailleurs et l'embauche prochaine de 10 caristes, selon la même source.

Une "opération d'évaluation sera effectuée périodiquement pour s'assurer en permanence que le personnel en place est suffisant", a encore fait savoir le même responsable, ajoutant que d'autres recrutements d'ajustement pourraient être opérés si nécessaire.

Selon M. Kidri, le nouveau système de travail "améliorera l'efficacité du port et permettra de substantielles économies, notamment avec la réduction attendue de la durée de séjour des navires à quai, mais également en rade, réduisant ainsi les surestaries et, partant, le coût du transport maritime des marchandises, l'efficacité du port et son attractivité.