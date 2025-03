Madagascar: Antsiranana - Un mois d'actions solidaires pendant le ramadan

L'enthousiasme est palpable chez les musulmans. Pour la majorité, le ramadan 2025 a débuté le samedi 1er mars et s'achèvera aux alentours du samedi 30 mars avec la célébration de l'Aïd El-Fitr. Au-delà des prières et du jeûne, considérés comme un devoir spirituel, ce mois sacré est également une période de partage et de solidarité entre voisins et membres de la communauté.

Pendant ce mois, les fidèles ralentissent le rythme effréné du quotidien pour se recentrer sur l'essentiel et leur spiritualité, renforçant ainsi leur lien avec le Créateur à travers la prière, la supplication, la charité et les bonnes actions.

«La meilleure des aumônes est celle faite pendant le ramadan», rappelle un enseignement prophétique, soulignant l'importance des dons au cours de ce mois lunaire du calendrier hégirien. Chaque aumône, qu'elle soit volontaire (Sadaqah) ou obligatoire (Zakat), est multipliée en mérite durant cette période.

Dans la pratique, il est courant qu'un musulman invite des amis ou des personnes en situation de précarité à partager le repas du soir. Ce geste, aussi modeste soit-il, illumine le jeûne de ceux qui en ont le plus besoin et renforce la cohésion sociale.

«Faire un geste généreux et aider ceux qui en ont le plus besoin pendant le ramadan est un acte noble», affirment de nombreux fidèles. Pour eux, ce mois est celui de la multiplication des bienfaits et de l'engagement solidaire.

Approche cruciale

«L'aumône pendant ce mois béni est un acte de consécration à l'aide des personnes vulnérables, conformément aux piliers de l'islam, notamment la Zakat. Le ramadan est aussi l'occasion pour les musulmans de renforcer leur foi et de pratiquer davantage d'actes de dévotion», explique Licette Rasoanandrasana, une mère de famille musulmane du quartier Ambalavola.

À Antsiranana, plusieurs associations caritatives musulmanes perpétuent chaque année leur engagement en faveur des plus démunis à travers des actions de distribution alimentaire tout au long du ramadan.

Parmi elles, l'ONG koweïtienne Direct Aid prévoit de poursuivre ses interventions en distribuant des colis alimentaires à mille sept cents bénéficiaires dans la capitale du Nord. Son objectif : soutenir ceux qui jeûnent et qui se trouvent en situation de précarité.

Pour le ramadan 2025, une grande distribution de colis alimentaires est prévue dimanche prochain au gymnase couvert d'Antsiranana.

«Faire un don en ce mois béni, marqué par le jeûne des musulmans du monde entier, c'est allier la tradition de solidarité de l'islam aux principes universels de l'aide humanitaire. Mais les besoins restent immenses», souligne Ezedine Amad Moussa, responsable de l'antenne régionale de l'ONG.

Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de l'organisation : favoriser le vivre-ensemble et développer des actions dans des domaines tels que le social, l'éducation, la santé et l'hydraulique.

Dans cette optique, l'ONG veille à soutenir les économies locales. À chaque intervention, ses équipes collaborent avec des petits producteurs et commerçants locaux, garantissant ainsi que l'aide apportée ne crée pas de concurrence déloyale, mais contribue au développement économique des acteurs locaux.

En parallèle, les mosquées d'Antsiranana organisent quotidiennement des «tables du ramadan», où plusieurs repas appelés «Iftar» sont servis pour marquer la rupture du jeûne.

Le terme «Iftar» désigne le moment où les fidèles musulmans rompent le jeûne après le coucher du soleil, après avoir observé une abstinence complète de nourriture et de boisson depuis l'aube.

Le jeûne, pratiqué durant tout le mois du ramadan, commémore la révélation du Coran à Mahomet et constitue un pilier fondamental de l'islam.

À Antsiranana comme ailleurs, ce mois reste un temps fort de recueillement et de solidarité, où chaque geste de partage, aussi modeste soit-il, contribue à renforcer les liens communautaires et spirituels.