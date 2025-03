Madagascar: Rugby à VII/WCS LEG II - L'Allemagne et la Géorgie sur la route des Makis

Les Makis ont créé la surprise en se classant sixièmes lors de la première étape de la WCS. Pour accéder au tournoi de Cracovie en avril, une victoire dans la poule C suffira pour intégrer le Top 8.

L'Allemagne et la Géorgie seront les prochains adversaires des Makis lors de la deuxième étape de la World Challenger Series (WCS) de rugby à VII, prévue les 7 et 8 mars au stade Athlone Sports du Cap, en Afrique du Sud.

À l'issue de la première étape, les douze nations en lice ont été classées de 1 à 12. Le Chili, vainqueur du tournoi, ainsi que le Canada, l'Allemagne et les Samoa, respectivement deuxième, troisième et quatrième, ont été désignés têtes de série dans les différentes poules. Madagascar, représenté par les Makis et classé sixième, évoluera dans la poule C aux côtés de l'Allemagne et de la Géorgie.

Un tirage au sort stratégique

« La répartition des poules pour la deuxième étape suit le principe du système serpent. Les quatre premières équipes sont têtes de poule, suivies des équipes classées de la 5e à la 8e place, puis de celles classées de la 9e à la 12e place. Concernant notre poule, composée de l'Allemagne et de la Géorgie, Madagascar a toutes ses chances d'atteindre le Top 8, à condition de remporter au moins une victoire », explique Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national (DTN) de Malagasy Rugby.

Il ajoute : « En rugby à VII, il faut rester concentré jusqu'au coup de sifflet final, car tout peut basculer à tout moment. La lourde défaite contre le Canada s'explique, selon moi, par un manque de confiance après un essai manqué. Désormais, c'est au coach d'analyser les matchs des adversaires grâce à la vidéo et d'ajuster la stratégie en conséquence. »

Une victoire impérative

Lors de la première étape de la WCS, l'Allemagne a disputé quatre matchs, remportant trois victoires (31-0 contre la Géorgie, 26-14 face au Japon et 19-17 contre les Samoa) et concédant une seule défaite (19-24 face au Canada).

De son côté, la Géorgie a perdu ses quatre rencontres, s'inclinant 19-21 contre le Japon, 0-29 face à Hong Kong Chine, 0-31 contre l'Allemagne et 0-34 face au Brésil.

L'entraîneur des Makis U20, Jonah Andriankoto, donne son avis sur l'approche à adopter : « Les Makis ont surpris leur monde malgré leur manque d'expérience. Je félicite nos joueurs et leur conseille de poursuivre sur cette dynamique. Le Top 8 est à leur portée s'ils jouent en équipe et défendent ensemble. Le coach devra titulariser dès le début les joueurs capables de faire la différence, car il n'y aura pas de calculs à faire. Une victoire en trois matchs est impérative. »

Lors de la première étape de la WCS, Madagascar a disputé quatre rencontres, enregistrant deux victoires (21-19 contre Hong Kong Chine et 28-26 face au Japon) et deux défaites (0-38 contre le Canada et 19-22 face au Portugal).