Afrique: Afromada Music Awards - Madagascar à l'heure de la musique africaine

Madagascar accueillera la première édition des Afromada Music Awards, un événement musical d'envergure prévu les 16, 17 et 18 mai. Ce festival mettra à l'honneur la richesse culturelle de l'Afrique et récompensera les meilleurs artistes du continent.

La Grande Île se positionne ainsi comme un carrefour musical africain, offrant une scène inter-nationale aux artistes de toutes disciplines. Plus qu'un simple concours, l'Afromada Music Awards se veut une véritable célébration culturelle, alliant musique et échanges professionnels."Cet événement réunit musique et culture, avec une cérémonie de récompenses pour les artistes et acteurs du showbiz, ainsi qu'une plateforme de rencontres pour les professionnels du secteur", explique l'organisateur.

La rencontre s'annonce intense, rassemblant des artistes et professionnels venus des quatre coins de l'Afrique, ainsi que des diasporas d'Europe et des États-Unis. Cette première édition récompensera les talents à travers 29 trophées et 5 prix spéciaux dans diverses catégories : artiste révélation de l'année, meilleur album, meilleur photographe d'artiste, ainsi que les meilleurs artistes d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord et de l'océan Indien.

Trophées et distinctions

Le vote du public, via un site officiel et par SMS, jouera un rôle clé dans la sélection des lauréats, aux côtés d'un jury d'experts composé de professionnels de l'industrie musicale et des médias africains. Un concert géant, prévu le 18 mai, viendra clôturer l'événement, réunissant des artistes de renom, tels que Ceasar, Big MJ, Tence Mena, Rim-K, Arnaah, ainsi que des talents internationaux comme DJ Amaroula, David Tayorault et El Passi.

Un pont culturel entre Madagascar et l'Afrique au-delà de la musique, l'Afromada Music Awards ambitionne de renforcer les liens culturels et artistiques entre les pays africains. "Ce festival est une occasion unique de mettre en valeur non seulement la musique, mais aussi la culture malgache et africaine dans son ensemble.

Il permet de promouvoir les talents du continent et de renforcer l'unité entre les artistes", souligne l'organisateur. L'Afromada Music Awards s'annonce comme un événement phare, porteur de nouvelles perspectives pour l'essor de la musique et de la culture africaines.