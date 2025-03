Madagascar: Poésie des 4 horizons - Une semaine de poésie pour la paix et l'harmonie

Un périple poétique à travers le monde. Lancé en octobre 2024 à Douala, au Cameroun, ce projet traverse plusieurs continents avant de se clôturer à Marseille, en France. Après Madagascar, la flamme poétique fera escale à Jacmel (Haïti), Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et Beyrouth (Liban).Marc Alexandre Oho Bambe, alias Capitaine, assure la direction artistique de cette initiative.

À Madagascar, l'événement est coordonné par Na Has-si, en partenariat avec des acteurs culturels locaux tels que Sandix, Madagaslam, Cité des Cultures, Goethe-Zentrum et la Bibliothèque nationale de Madagascar. La semaine a débuté par une lecture poétique vibrante au CGM Analakely, un moment d'échange et de créativité où plusieurs artistes talentueux ont pris la parole pour partager leurs oeuvres.

Rohan Houssein, poète passionné par la nature, a enchanté l'auditoire avec ses vers inspirés par le monde qui l'entoure. DaGenius, slameur et musicien comorien, a apporté une touche musicale unique à ses performances poétiques, capturant l'attention par ses rythmes et ses paroles poignantes. Ange Oho Bambe, poète et interprète, a offert une profondeur émotionnelle à ses écrits, alliant poésie et musique avec une grande sensibilité. Sara Bourge, auteure et comédienne, a exploré avec brio les nuances du langage et du théâtre dans ses interventions.

Caroline Bentz, poétesse et musicienne, a enchanté le public en fusionnant les sons et les mots dans une harmonie captivante, tout en dirigeant artistiquement l'événement avec une grande maîtrise. Enfin, Sandy Rajaofetra, surnommé Sandix, en tant que responsable logistique, a assuré la coordination parfaite de ce moment, permettant à tous les artistes de briller sous les meilleures conditions. Une soirée où poésie, musique et talent se sont rencontrés dans une parfaite synergie.

Le 7 mars 2025, la Cité des Cultures accueillera un grand «Relais de Flamme Poétique», soirée en entrée libre marquant l'apogée de cette semaine d'échanges. Les musiciennes Lala Malala et Fara Gasy rythmeront cette célébration mêlant poésie et musique. Poésie des 4 Horizons, fondée en 2024 à Toulouse sous l'impulsion de Charles-Henri d'Aragon, ancien ambassadeur de France, se veut un appel à la jeunesse et à la paix à travers la poésie. Plus qu'un simple festival, c'est un mouvement sans frontières, prouvant que la poésie est un langage universel, capable de rassembler et d'inspirer. Avec sa richesse culturelle et artistique, Madagascar s'impose comme une étape clé de cette odyssée littéraire.