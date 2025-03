Algérie: Oum El Bouaghi commémore le 68ème anniversaire de la mort du Martyr Larbi Ben M'hidi

Oum El Bouaghi — La wilaya d'Oum El Bouaghi a commémoré, lundi, le 68ème anniversaire de la mort du Chahid-symbole Larbi Ben M'hidi (1923-1957).

Le wali, Benabdallah Chaib Eddour, accompagné des autorités locales civiles et militaires, d'un représentant du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, de membres de la famille révolutionnaire, des acteurs de la société civile et de nombreux citoyens, s'est rendu à cette occasion dans la demeure du Chahid, au douar d'El Kouahi, lieu de naissance du Martyr, situé à quelque 70 km d'Ain M'lila.

Le secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidine, Salah Bouraoui, a prononcé, aussitôt après une cérémonie de recueillement à la mémoire des Martyrs de la Révolution et l'exécution de l'hymne national, une allocution dans laquelle il a rappelé les qualités du héros Larbi Ben M'hidi, qu'il a décrit de " jeune militant profondément engagé et de meneur d'hommes avisé qui eut le mérite de participer au déclenchement de la glorieuse Révolution par des opérations commando dans la nuit précédant le 1er novembre 1954 ".

Le héros-symbole Ben M'hidi " tenait par-dessus tout à l'exécution avec succès des décisions du Congrès de la Soummam, le 20 août 1956, pour organiser le processus révolutionnaire sur les plans politique et militaire ", a-t-il ajouté, mettant en exergue " la bravoure du Martyr Larbi Ben M'hidi, sa fermeté et les leçons qu'il a administrées aux colonialistes en matière de sacrifice, de courage et de résilience face à la torture ".

Larbi Ben M'hidi, né en 1923 au douar El Kouahi dans les environs d'Ain M'lila, avait contribué à la préparation des manifestations du 8 mai 1945, auxquelles il avait participé, avant de se voir confier la responsabilité, en 1952, de la zone d'Oran où la glorieuse Révolution éclata en 1954 sous sa direction. Il a été arrêté le 23 février 1957 avant d'être exécuté le 3 mars de la même année.