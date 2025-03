Madagascar: Football féminin/Championnats nationaux - Disciples FC vise un doublé

Point final sur la deuxième phase du championnat national de football féminin. Six des douze équipes en lice, chez les seniors comme chez les U17, ont validé leur ticket pour la troisième phase. Trois sites ont abrité la compétition. Les deux clubs mieux classés de chaque groupe se sont qualifiés pour la prochaine étape.

Chez les seniors, deux clubs du Vakinankaratra poursuivent leur aventure à la dernière étape du sommet national. Le club champion en titre, crédité de 9 points après un parcours sans faute de trois victoires, Disciples FC, termine en tête du groupe à Mahajanga. Samba DS de Diana finit en seconde position avec un cumul de 4 points. À Antsirabe, l'AC Sabnam, autre équipe du Vakinankaratra, caracole en tête en engrangeant 9 points. Askam Afa d'Itasy termine deuxième (4 points). Et à Ihosy, Ascuf de Matsiatra-Ambony et AS Myeco d'Anosy ont été les deux heureux qualifiés en accumulant chacun 6 points.

Les six équipes qui accéderont à la dernière phase chez les U17 sont LPNYA d'Ihorombe et FC Mananjary de Vatovavy et Fitovinany à Ihosy, Disciples FC et FDM Sofia à Mahajanga, et FC Riziky d'Analanjirofo et Yfomac d'Analamanga à Antsirabe. La troisième et dernière phase se jouera en poule unique à Antananarivo, du 19 au 23 avril. Les six clubs qualifiés se rencontrent entre eux en match aller simple. Le club qui obtiendra le plus de points sera le champion de Madagascar saison 2024-25.