Madagascar: Attaque d'un foyer à Ambodiafontsy - Le mode opératoire des malfrats mis à nu

Mis en garde à vue avec un receleur, deux auteurs du cambriolage suivi de coups et blessures volontaires à Ambodiafontsy, confessent entièrement leur forfait.

Le cambriolage aggravé de violences, commis par deux jeunes gens, dans une villa à Ambodiafontsy Ampitatafika, dans la nuit du jeudi 27 février, reste sous les feux de la rampe. Selon les dernières informations recueillies auprès de la gendarmerie, les auteurs de l'acte et un receleur sont actuellement en garde à vue.

Les cambrioleurs ont reconnu sans réserve leur culpabilité. Leur visage, bien visible dans les enregistrements des caméras de surveillance de l'intérieur de la maison, ne leur laisse aucune possibilité de s'échapper.

La gendarmerie a dévoilé leur mode opératoire.

« Ils s'installent dans un quartier et observent pendant quelques jours les habitudes de leur cible. Ils s'introduisent dans la maison dès que celle-ci est vide. Par exemple, quand le propriétaire part à l'église le dimanche, ils en profitent pour pénétrer chez lui », explique-t-elle.

Ils habitaient auparavant à Ambodiafontsy, où les gens avaient des soupçons à leur égard, mais ne pouvaient pas les dénoncer faute de preuves tangibles. Ils ont ensuite déménagé à Anosizato Ouest. La gendarmerie indique que l'un est le beau-frère de l'autre. Le frère aîné de l'un était également une figure notoire des cambriolages, mais il a été abattu.

Par le portail

Le 27 février, vers 20h15, le duo complice se tenait aux abords de la villa ciblée et attendait que le couple propriétaire et leur gardien raccompagnent leurs employés pour se faufiler par le portail laissé entrouvert par inadvertance.

À l'intérieur, ils ont agressé à coups de barre à mine le fils aîné de la famille, âgé de 18 ans, dans le salon. Ce blessé a reçu des soins et est désormais hors de danger. Ses bourreaux ont épargné ses deux soeurs qui se sont enfermées à l'étage. Ils sont repartis avec une moto, un téléviseur et un ordinateur. Le receleur a reçu tout le butin et l'a revendu à d'autres personnes dont il affirme ne pas connaître les adresses exactes.

L'un des cambrioleurs s'est réfugié chez ses beaux-parents au fin fond d'Anjeva, dans un hameau appelé Morarano Faliary. C'est là que les gendarmes l'ont arrêté, samedi à 23 heures. Son beau-frère, qui a de petites amies un peu partout, à Imerintsiatosika, à Anosizato, à Sabotsy-Namehana, a été appréhendé le lendemain à 9 heures du matin, chez sa maîtresse de cette dernière localité.

Outre les images des caméras de surveillance, ils ont fourni une reconstitution verbale détaillée des faits.

En attendant leur défèrement au parquet prévu pour demain, une filature a été effectuée hier pour retrouver les acheteurs du poste téléviseur et de l'ordinateur, mais en vain. Malheureusement, la moto n'était pas équipée d'un système de géolocalisation non plus. Une autre victime s'est rappelée du visage de ces dévaliseurs et a contacté la brigade de Fenoarivo, où elle va également porter plainte contre eux.