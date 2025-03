Algérie: Attaf s'entretient avec son homologue italien

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a reçu, lundi au siège du ministère, le vice-président du Conseil des ministres italien, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Antonio Tajani, qui effectue une visite officielle en Algérie, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux ministres ont présidé une séance de travail élargie, avec la participation des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères et les membres des délégations des deux pays, ayant porté sur les progrès réalisés dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat algéro-italiennes dans leurs diverses dimensions politique, économique et humaine, précise la même source.

A cet égard, les deux ministres ont salué "la dynamique remarquable des relations bilatérales et l'intensité des échanges de visites et de consultations bilatérales", évoquant "les échéances bilatérales à venir".

Lors de cette rencontre, les deux parties ont également "abordé l'actualité aux niveaux régional et international et échangé leurs points de vue et analyses sur les récents développements dans l'espace méditerranéen, au Sahel et au Moyen-Orient", conclut le communiqué.