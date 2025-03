Algérie: Boukhari donne le signal de départ de 3 cargaisons de produits exportés par des opérateurs de Sétif

Setif — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, a supervisé lundi dans la zone industrielle de Sétif le départ de trois cargaisons de différents produits exportés vers des pays africains et européens.

Le ministre a ainsi donné le signal de départ d'un lot de 19.000 m2 de carreaux céramiques produits par la Société de statut privé Ceram Glass. Cette quantité, a-t-on expliqué, constitue la première expédition d'une quantité à exporter de 100.000 m2 vers la Libye.

Selon des informations recueillies sur place, la société Ceram Glass a exporté, en 2024, plus de 500.000 m2 de carreaux céramiques vers plusieurs pays africains, arabes et européens, dont l'Italie, la Mauritanie, la Jordanie et le Yémen.

Boukhari a également supervisé le départ d'un premier lot constitué de 231 machines à laver et 162 réfrigérateurs (sur un total de 570 machines à laver et 324 réfrigérateurs) fabriqués par la société Samsung -Sinova de Sétif, vers la Tunisie, avant de donner le signal de départ d'un lot de papier cellulosique produit par la société Faderco et chargé dans 30 conteneurs à destination du Royaume-Uni, 10 conteneurs vers la Tunisie et 3 autres vers la Belgique.

Après avoir supervisé ces opérations d'exportation, le ministre s'est félicité des " importantes capacités de production et d'exportation " qu'il a constatées lors de sa visite dans la wilaya de Sétif, notant que cela atteste de la qualité de produits manufacturés en Algérie, commercialisés à des prix compétitifs, qui leur permettent d'accéder aux marchés internationaux.

Boukhari a également salué la diversification des destinations à l'export, étendues vers les pays africains, arabes et européens, notant qu'il s'agit là du fruit de la stratégie du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à faire de l'Algérie une force dans ce domaine.

Le ministre, affirmant être " constamment à l'écoute des producteurs et des exportateurs algériens ", a souligné que son département ministériel est " engagé et mobilisé " pour atteindre " les objectifs fixés en matière de commerce extérieur à l'horizon 2027, tel que fixé par le président de la République pour faire de l'Algérie un pays émergent ".