Tunisie: La Stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets au coeur d'un Conseil ministériel restreint

Tunis — La Stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets a été au centre d'un Conseil ministériel restreint tenu, lundi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

Plusieurs décisions stratégiques ont été prises à l'issue de cette réunion ministérielle, dont le lancement des grands projets prévus par le plan de développement 2026-2030, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, les autorités régionales et locales, et le secteur privé, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

A ce propos, il a été décidé de mettre en place des centres de traitement et de valorisation des déchets ménagers à Sfax, Djerba, Siliana, Mahdia et Gafsa ainsi que de centres verts pour le tri et la collecte des déchets dans les municipalités.

Dans le même contexte, le Conseil des ministres a décrété la création d'unités de compostages des déchets organiques, des unités de méthanisation pour la production du biogaz et cinq projets de valorisation du biogaz issus des décharges contrôlées afin d'injecter le biogaz dans le réseau national de distribution.

Les décisions du Conseil ministériel prévoient, en outre, la création de cinq unités de traitement et de valorisation des déchets de construction et la mise en place de réglementations obligeant l'utilisation d'un pourcentage de matériaux recyclés dans les projets routiers et de construction, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le Conseil ministériel restreint a plaidé pour le renforcement des partenariats internationaux pour tirer parti des mécanismes et programmes liés à l'environnement et au changement climatique, dont les fonds onusiens pour la production propre et les villes vertes.

Il a ordonné l'élaboration d'un guide pour les investisseurs dans la gestion des déchets, en partenariat avec l'Instance générale du partenariat public-privé et le Ministère de l'Intérieur et l'actualisation des législations pour encourager l'économie circulaire, à travers les incitations fiscales pour les entreprises engagées dans le recyclage et l'utilisation de matériaux durables.

Au niveau des législations, le Conseil des ministres a appelé à hâter l'adoption du décret amendant le décret gouvernemental n° 2020-32 du 16 janvier 2020, fixant les types de sacs en plastique dont la production, l'importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché intérieur.

Il a été décidé de renforcer les équipements pour permettre aux hôpitaux et établissements de santé de stériliser les déchets médicaux avant leur traitement et leur valorisation et de soutenir le Centre international de technologie environnementale de Tunis, pour le développement des connaissances scientifiques et technologiques en matière de gestion et de valorisation des déchets.

A cette occasion, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'adopter une approche innovante et pragmatique pour une stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets, impliquant tous les acteurs concernés et bénéficiant des financements nécessaires à sa mise en oeuvre.

De son côté, le ministre de l'Environnement a présenté un aperçu sur les défis environnementaux auxquels la Tunisie fait face ainsi que sur la gestion des déchets ménagers, industriels et médicaux.

Il a, en outre, évoqué les axes et les objectifs de la Stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets.