Tunisie: Kaïs Saïed recevant le ministre des Affaires sociales - « La révision du Code du travail est en cours »

Lors de sa rencontre, hier 3 mars avec M. Issam Lahmar, ministre des Affaires sociales, le Président de la République, Kaïs Saïed, a souligné la nécessité d'adopter de nouvelles législations, en particulier dans le domaine social, ainsi que dans tous les autres secteurs, en s'appuyant sur une nouvelle vision. Il a affirmé que la révolution législative doit rompre avec le passé et qu'il n'est plus possible d'accepter des solutions partielles ou trompeuses, qui ne sont en réalité qu'un simple rafistolage ne répondant pas aux attentes du peuple.

Le Chef de l'État a insisté sur l'importance d'éliminer définitivement certains concepts et pratiques, tels que la sous- traitance et les contrats à durée déterminée. Il a précisé, à cet égard, que l'un des premiers projets en cours d'élaboration est la révision du Code du travail. Le Président a également affirmé que l'État fera appliquer la loi contre toute personne pensant pouvoir exploiter la sueur des ouvriers ou menacer de fermer son entreprise pour faire pression.

Il a ajouté que ceux qui raisonnent ainsi se trompent non seulement dans leur lecture de la Constitution, mais aussi dans leur lecture de l'Histoire. Il a souligné que la stabilité sociale est la condition essentielle à la création de richesse et à une véritable croissance économique. De la même manière qu'un employeur cherche un profit légitime, le travailleur a droit à la stabilité ainsi qu'à un salaire équitable et juste.