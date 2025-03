Algérie: Les relations entre le pays et l'Italie sont 'très fortes'

Alger — Le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, M. Antonio Tajani, a affirmé, lundi à Alger, que les relations entre l'Algérie et son pays "sont très fortes", mettant en avant la volonté des deux pays de les renforcer davantage.

"Je suis très heureux d'être ici à Alger, pour la première fois, et je remercie le Président, Abdelmadjid Tebboune, pour son accueil très chaleureux et amical", a déclaré M. Antonio Tajani à l'issue de l'audience que lui a accordée la président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a relevé que les relations entre les deux pays sont "très fortes" et les deux parties sont disposés à "aller de l'avant" pour renforcer ces relations qui vont, a-t-il dit, "de la coopération politique à la coopération économique et englobent aussi le domaine de la culture".

"Nous voulons soutenir l'enseignement de la langue italienne en Algérie et nous voulons plus d'étudiants algériens dans les universités italiennes", a-t-il souligné.

Tajani a indiqué avoir également évoqué avec le président de la République "la stabilité dans la région de la Méditerranée et la lutte contre la traite humaine", assurant que les deux pays "veulent travailler ensemble et à ce titre, il a été décidé d'avoir une coordination durable entre les Secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères de l'Algérie et de l'Italie, ainsi qu'avec la Tunisie".

"On a décidé d'organiser une rencontre entre les gouvernements de nos deux pays en Italie et dont la date sera fixée ultérieurement, ainsi qu'une réunion ministérielle des 5+5 de la Méditerranée", a-t-il mentionné.

"Nous avons, en outre, évoqué les différents aspects de la coopération économique, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, du bâtiment et de l'agro-industriel et nous sommes disposés à engager de nouveaux investissements en Algérie et apporter tout notre savoir-faire", a-t-il ajouté.