Algérie: Hadj 2025 - Sayoud insiste sur la prise en charge optimale des pèlerins au niveau des aéroports

Le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, a donné, lundi, des instructions pour une prise en charge optimale du transport des pèlerins vers les Lieux saints, notamment à travers la création d'une commission chargée du suivi de l'organisation de la saison du hadj au niveau de tous les aéroports concernés, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion de coordination qu'il a présidée au siège du ministère, consacrée au suivi et à l'évaluation du niveau de préparation pour le transport des pèlerins vers les Lieux saints dans les meilleures conditions, M. Sayoud a ordonné de "créer une commission chargée du suivi de l'organisation de cette saison au niveau des aéroports concernés, avec la participation de tous les intervenants en vue de suivre les préparatifs et d'examiner toutes les modifications proposées pour garantir l'efficacité et le succès du processus de la saison du hadj 2025".

Cette réunion s'est tenue "en présence de cadres du ministère, de responsables d'entreprises du secteur du transport aérien, ainsi que de représentants des ministères concernés par l'opération, et des représentants du Croissant-Rouge algérien (CRA) et des Scouts musulmans algériens (SMA)" , selon la même source.

Cette rencontre de coordination a été l'occasion de s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en oeuvre des mesures décidées pour accueillir les hadjis et assurer leurs déplacements à travers les 12 aéroports de décollage prévus à cet effet, dans les meilleures conditions, précise le communiqué.

Après avoir écouté les intervenants et après présentation des différentes mesures programmées en prévision de ce rendez-vous, M. Sayoud a mis en avant "la nécessité d'assurer tous les moyens matériels et humains, en vue d'une prise en charge optimale des pèlerins".

Il a appelé à la nécessité de coordonner avec tous les intervenants, en vue de donner davantage de souplesse et de faciliter les mesures, à l'effet d'accélérer et de finaliser l'élaboration du programme des vols, tout en œuvrant à respecter les horaires.

A cette occasion, M. Sayoud a salué "le rôle efficace des SMA et du CRA dans l'assistance des hadjis avec dévouement".

leur tour, les SMA et le CRA ont fait part de leur pleine disposition à faire tout leur possible pour offrir une meilleure image de l'Algérie, à travers leur mobilisation et leur engagement pour une organisation optimale", a conclu le communiqué.