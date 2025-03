Algérie: Zerrouki met en avant le 'rôle pionnier' du pays dans le domaine de l'intelligence artificielle en Afrique

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki a mis en avant, à Barcelone (Espagne), le "rôle pionnier" de l'Algérie dans le domaine de l'intelligence artificielle en Afrique, indique, lundi, un communiqué du ministère.

Lors de sa participation, dimanche, au sommet ministériel organisé à Barcelone en parallèle au Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC 2025), en présence de 14 ministres en présentiel, 12 autres à distance et des représentants de 26 pays, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie à Madrid, Abdelfetah Daghmoum, M. Zerrouki a souligné "le rôle pionnier de l'Algérie dans le domaine de l'intelligence artificielle en Afrique".

Dans son intervention, le ministre a mis en lumière "les investissements stratégiques et les principales initiatives du gouvernement algérien pour favoriser l'adoption et la promotion de l'intelligence artificielle".

A cet égard, il a évoqué "la création de l'Ecole nationale supérieure d'intelligence artificielle, dans le cadre de la vision prospective du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, il y a quatre ans, bien avant que l'intelligence artificielle ne devienne un enjeu central à l'échelle mondiale", ainsi que "le lancement du plus grand centre de données dans la région, une infrastructure clé pour le traitement des méga données et le développement des technologies modernes".

Il s'agit également, poursuit le ministre, de "la création de centres de développement des compétences (+Skills Centers+) et d'un fonds d'investissement destiné à encourager l'intelligence artificielle, à même de contribuer à renforcer les compétences et l'innovation technologique en Algérie".

Après avoir rappelé "les conclusions du dernier sommet ministériel, tenu en marge de la Conférence africaine des Start-up et qui a été sanctionné par une déclaration commune et une feuille de route sur l'adoption de l'IA en Afrique", M. Zerrouki a souligné "l'importance de cette feuille de route en tant que référence pour les travaux du Conseil africain de l'IA", d'où la nécessité de "l'approfondir et de l'adopter sur le plan continental".

Le ministre a précisé que l'Algérie "demeure une position idéale pour les futurs investissements dans les centres de méga données", ajoutant que "cette position exceptionnelle s'appuie sur des infrastructures solides de télécommunications et un capital humain riche et hautement compétent, grâce aux ressources disponibles et à la position géographique centrale".

Le ministre a relevé que tous ces touts "ont fait de l'Algérie un axe technologique indispensable en Afrique et au bassin méditerranéen".

Par ailleurs, les participants ont salué cette "approche prospective". M. Lacina Koné, directeur général de Smart Africa, a mis l'accent sur "l'importance de s'appuyer sur les conclusions du Sommet ministériel africain tenu lors de la Conférence africaine des Start-up", soutenant que ces travaux doivent être "le socle du développement des stratégies de l'IA du continent".

Ainsi, "l'Algérie poursuit la trajectoire vers une transformation numérique ambitieuse et globale en Afrique, en mettant l'innovation et la formation des talents au cœur de son action. Cette vision reflète les défis et opportunités posés par un avenir s'orientant résolument vers l'IA", conclut le communiqué.