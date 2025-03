Congo-Brazzaville: Assainissement - Prisca Massossa organise une opération de salubrité dans sa circonscription électorale

Dans le souci de promouvoir un environnement sain et viable, la conseillère municipale et départementale de la ville de Pointe-Noire, élue du Club 2002 Pur à Lumumba, Prisca Massossa, a organisé, le 1er mars, avec l'appui de ses électeurs et des femmes de son parti, une vaste opération de nettoyage dans sa circonscription électorale.

L'opération de nettoyage s'est inscrite dans le cadre de l'application de la circulaire n°0012/PM-CAB du 6 octobre 2018 du gouvernement qui invite les cadres et agents des ministères, des administrations publiques et privées, ainsi que tous les citoyens vivant au Congo, à rendre salubre l'environnement de travail, les habitations et les environs.

Pour ce premier samedi du mois de mars, l'élue locale a mobilisé ses électeurs et les femmes de son parti, le Club 2002 Pur, en grand nombre pour une vaste opération de nettoyage.

Durant plus de cinq heures et dans une ambiance bon enfant, l'opération a connu la participation de plus de 150 personnes qui ont curé les canalisations, balayé et désherbé des espaces partant de l'école primaire de Tchimbamba jusqu'à la gendarmerie de Mpita.

L'objectif de cette journée était de montrer qu'en plus de sa tâche quotidienne, l'élue locale participe activement aux activités entrant dans le cadre du maintien d'un environnement propre. Prisca Massossa a remercié ses électeurs et les femmes du parti d'avoir effectué le déplacement, avant de leur rappeler que l'assainissement et l'hygiène sont des volets qui sont essentiels dans l'existence de l'homme.

Notons que ce travail en commun a permis aussi de favoriser le dialogue et de créer non seulement des liens entre les femmes du Club 2002 Pur mais également entre électeurs qui ne se fréquentent pas forcément.

