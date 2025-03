Congo-Brazzaville: Féminisation des postes dans les entreprises - La problématique au centre d'un débat

Le média "Dirigeantes", leadership au féminin en collaboration avec le cabinet Afrique RSE Congo, a organisé, le 1er mars, à Brazzaville un dîner débat des dirigeantes (4D) sur le thème « Les enjeux et défis de la féminisation des postes pour les entreprises et les institutions ».

Les débats, entrés dans leur treizième édition, avaient pour objectif de briser les tabous qui plombent encore l'accès des femmes dans le monde professionnel, notamment à des postes de décision et de responsabilité et qui les empêchent d'avoir de brillantes carrières malgré la pluralité des débouchés existants. Au cours de cette session d'échanges, il s'est agi d'explorer en profondeur les différents aspects de cette question cruciale qui de nos jours figure plus que jamais au coeur des discussions.

En effet, la féminisation des postes, qu'il s'agisse de ceux de direction, de gestion ou de tout autre domaine-clé dans l'entreprise, est devenue un enjeu majeur pour la transformation des organisations et la société dans son ensemble. Si des progrès ont été réalisés ces dernières années, force est de constater que des défis persistants subsistent. Les femmes restent encore sous-représentées dans les postes de direction et font face à de nombreux obstacles pour accéder à des postes de responsabilité. Une avancée qui se voit freinée notamment par des stéréotypes, des biais inconscients et parfois des structures organisationnelles rigides.

Pour ce faire, des panélistes aguerries, à savoir la Pre Francine Ntoumi, Danielle Hayko Baclet, Vanessa Obambi et Marina Nzomambou ont chacune, tour à tour, décortiqué, partagé leur expertise, leurs expériences et leurs points de vue sur comment surmonter ces défis, comment encourager une transformation inclusive au sein des entreprises et quel rôle chacune d'entre nous peut jouer dans cette dynamique.

Dans le même élan, elles ont apporté une perspective unique et précieuse sur le sujet essentiel et fondamental. Il faut croire que ce temps d'échanges a permis au public d'être étayé par les intervenantes et de mieux cerner les contours et l'essence de cette problématique.

Lors de cette édition, une présentation du baromètre des enjeux et défis de la féminisation des postes a été faite par Thierry Tene, co-fondateur de doing good in Africa, directeur du groupe Afrique RSE. Selon l'étude menée sur cette thématique grâce à un sondage de 84 participants, il ressort que 51, soit 60,71% des entreprises, n'ont pas de politique de féminisation des postes et 30, soit 35, 71 % en ont. S'agissant de la féminisation de l'Assemblée nationale, sur 151 sièges, 21 sont occupés par des femmes, soit un taux de 13, 91%.

Du côté du sénat, sur les 71 sièges, 22 sont occupés par des femmes pour un taux de 30, 99% et, enfin, sur 38 ministres au gouvernement, seulement 8 sont les femmes, soit un taux de féminisation de 21,5%. Ce résultat reflète ainsi une sous-représentation significative des femmes dans les sphères de décision au Congo, malgré des efforts pour promouvoir l'égalité des genres.

Quelles mesures pour réussir la féminisation des postes ?

À ce niveau, Bel Lauretta Tene, associée et directrice générale d'Afrique RSE Congo, a indiqué que la première mesure est l'adoption de la loi sur la féminisation. Il faut par-là suite, a t-elle renchéri, attaquer la base : éduquer les jeunes filles par des sensibilisations et la présentation des rôles modèles, les pousser aussi à s'intéresser aux filières scientifiques, techniques, ingénierie et mathématiques.

« Du côté des femmes, il faut augmenter l'ambition. Ce n'est pas mauvais d'être ambitieuse et très ambitieuse. Je sais une chose, c'est l'ambition qui détermine la vision. La professeure a martelé là-dessus. Et elle est très ambitieuse. Pour être à son niveau, il faut être une femme qui a le goût du risque et qui aime les challenges », a-t-elle déclaré.

Et d'ajouter : « A côté de ces mesures, il y a la conciliation vie privée et vie professionnelle qui est un très gros frein pour les femmes. Sachez-le, le choix du partenaire est très capital car il peut bloquer votre destinée ou la propulser. Le poids des enfants et le manque d'aide (nounou, c'est ménagère) est également l'un des freins parfois. D'ailleurs, c'est l'un des principaux freins à la féminisation selon les résultats du baromètre que nous avons réalisé et présenté lors de cette soirée ».