Congo-Brazzaville: Journée nationale de la jeunesse - Des subventions et certificats pour un échantillon de jeunes

La Journée nationale de la jeunesse, célébrée le 28 février à Brazzaville, sur le thème « Jeunesse, innovation et résilience : bâtir un Congo durable dans un monde en mutation », a été marquée, entre autres, par la remise des certificats de participation à un échantillon de jeunes ayant suivi une formation gratuite ainsi que des subventions aux bénéficiaires du Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes (PPEJ).

Commémorée cette année en partenariat avec les agences du système des Nations unies au Congo, la Journée nationale de la jeunesse, instituée par décret n°2018-324 du 17 août 2018, met en valeur les jeunes qui se démarquent ainsi que des opportunités diverses et variées que le gouvernement leur offre pour sous-tendre leur épanouissement.

Pour l'édition 2025, sept jeunes congolais ont reçu des chèques comptant pour la subvention du PPEJ mise en oeuvre par le ministère en charge de la Jeunesse, en collaboration avec la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie. Huit autres jeunes bénéficiaires de l'édition 2023 de ce même programme ont, quant à eux, reçu des financements incitatifs pour les aider dans le développement de leurs entreprises.

L'autre temps fort de cette célébration a été la remise des certificats de participation à un échantillon de jeunes bénéficiaires du projet relatif au renforcement du système éducatif par l'apprentissage numérique, mis en oeuvre par le ministère en charge de la Jeunesse en partenariat avec l'Unicef et Airtel Congo. En effet, ils sont au total 697 jeunes dont 323 hommes et 369 femmes à avoir suivi une formation gratuite pendant onze mois. Ils étaient 210 pour Brazzaville, 206 pour Dolisie et 281 pour Pointe-Noire pour renforcer leurs compétences.

« Nous exprimons notre profonde gratitude pour des efforts consentis afin de nous offrir ces espaces d'apprentissage et d'assurer la réussite des formations. Grâce à ce projet, nous avons acquis des compétences essentielles dans un domaine porteur qui nous donne accès à des nouvelles perspectives professionnelles et renforce notre autonomie dans un monde en constante évolution. Nous nous engageons à mettre à profit ces acquis et espérons que ces initiatives profiteront également à d'autres jeunes afin d'assurer une inclusion numérique réelle », a déclaré le représentant des bénéficiaires, Morel Mobika.

D'autres projets porteurs en faveur des jeunes

Présentant les résultats de cette formation, le coordonnateur du projet, Florian Koulimaya, a rappelé que cette réussite est bien plus qu'un simple témoignage des capacités des jeunes d'aujourd'hui. Elle illustre également, a-t-il poursuivi, l'impact que peuvent avoir les politiques publiques mises en place pour soutenir les jeunes. « Ces jeunes ne sont pas seulement l'avenir de notre nation, mais le présent et une force incontournable du changement et du progrès.

Ce projet est un véritable modèle de collaboration. Au lieu de nous reposer sur les lauriers, pour cette année 2025, nous allons retrousser nos manches pour former au moins 1000 autres jeunes », a souligné le conseiller à la jeunesse et à l'éducation civique du ministre en charge des questions des jeunes, annonçant la création des nouveaux centres de formation à Brazzaville, Pointe-Noire, Impfondo, Kinkala et à Nkayi.

Les participants ont, par ailleurs, suivi des présentations des opportunités offertes par plusieurs directions sous-tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, et du ministère des Petites et moyennes entreprises, et de l'Artisanat. Il s'agit, par exemple, du projet « Mosala » qui ambitionne d'impacter 5 000 jeunes dont 50% de femmes dans le parcours d'orientation, de formation et d'insertion professionnelle sur toute l'étendue du territoire national.

L'Agence congolaise pour l'emploi a, de son côté, rappelé les différentes étapes de prise en charge des jeunes dans leur démarche de recherche d'emplois. Le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage a, quant à lui, réaffirmé son engagement à accompagner les jeunes à travers plusieurs opportunités qu'il met en oeuvre, dont les formations, la facilitation à l'insertion, l'appui à promotion des entreprises et les études.

La direction des études et de la planification du ministère des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, de son côté, a présenté à l'assistance des projets spécifiques qu'il met en oeuvre en faveur des jeunes. Il s'agit, entre autres, du projet un jeune, une entreprise visant à faciliter l'insertion socioprofessionnelle des jeunes par l'entrepreneuriat dans les domaines de l'agriculture au sens large, de l'économie numérique, le tourisme et l'industrie. L'autre projet concerne l'accompagnement de 20 500 jeunes dans les activités agropastorales. Il est porté par le ministère en charge des PME et de l'Artisanat en partenariat avec le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants, élargi aux jeunes riverains ainsi qu'aux ex-délinquants.

Notons que la Journée nationale de la jeunesse a été célébrée en présence des directeurs de cabinets des ministres en charge de la Jeunesse, Charles Makaya, et des PME, Bienvenu Lucien Kendé.