Congo-Brazzaville: Congrès international d'épidémiologie - Les experts prônent la prise de décisions médicales sur la base des données scientifiques

A l'issue des travaux du premier Congrès international d'épidémiologie et de santé publique de Brazzaville (Ciespb) qui se sont tenus du 27 février au 1er mars, les participants ont décidé la prise des décisions médicales sur la base des données probantes et analyses scientifiques pour garantir une prise en charge efficace et durable des patients.

La rencontre a réuni plus de quatre cents experts d'Afrique et d'ailleurs sur le thème « Des évidences scientifiques à une meilleure prise de décision ». Elle a été l'occasion pour ces derniers d'échanger également sur les enjeux éthiques et de la santé publique.

Parmi les dix recommandations lues par Eric Maurice Leroy, président du congrès au terme des travaux, les participants ont suggéré, entre autres, l'intégration des évidences dans les politiques publiques, la collaboration multisectorielle et interinstitutionnelle, la sensibilisation à la culture de l'évidence scientifique et l'intégration de la question du vieillissement de la population dans les politiques de santé publique.

En outre, ils ont souhaité rééditer « l'histoire des maladies et des épidémies », ainsi que la formalisation et la professionnalisation de leur discipline. Ils ont, en outre, émis le voeu de développer une industrie pharmaceutique locale pour garantir l'autonomie sanitaire et améliorer l'accessibilité aux médicaments afin de renforcer la surveillance épidémiologique en vue de la détection précoce des menaces et une riposte efficace.

La recherche en santé occupe une place centrale dans les stratégies de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Une recherche et des données scientifiques de qualité sont indispensables pour améliorer la santé et instaurer une plus grande équité en santé dans le monde et pour que l'OMS atteigne son objectif : amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

« L'OMS se réjouit de l'organisation de ce congrès scientifique qui entre en droite ligne avec la stratégie de la recherche pour la santé 2016 - 2025, adoptée par les Etats membres de l'OMS Afrique lors du 65e comité régional de l'OMS pour l'Afrique », a indiqué le Dr Vincent Dossou Sodjinou, représentant de l'OMS-Congo.

Selon le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, qui s'exprimait à l'ouverture des travaux, cette initiative témoigne la détermination du président de la République, Denis Sassou-N 'Guesso, à renforcer la résilience du système de santé congolais face aux défis contemporains.

Le Congrès international d'épidémiologie et de santé publique tenu dans un contexte mondial où les défis sanitaires se multiplient et deviennent complexes avait pour objectif d'identifier des solutions concrètes en épidémiologie et en santé publique, et, les adapter aux contextes nationaux et régionaux, pour une meilleure prévention contre les maladies.

Les participants se sont échangés, entre autres, sur l'épidémiologie des maladies transmissibles et non transmissibles, le rôle des systèmes d'informations sanitaires dans la collectivité, l'analyse et la diffusion des données épidémiologiques ainsi que sur la promotion de la santé et la prévention des facteurs de risque.

Les grandes décisions de santé publique dépendent de nombreux facteurs, notamment les considérations politiques, sociales, les contingences économiques, les avis et opinions d'experts et l'action de groupes de pression.

Ainsi, dans une interview accordée à la presse après la clôture du congrès, le Pr Gilbert Ndziessi, président du comité d'organisation dudit congrès, a parlé de l'impact de ces recommandations sur le système sanitaire. « A partir des recommandations, il y aura des actions qui vont être conduites dans nos systèmes de santé et ces actions vont impacter la manière dont nous gérons nos systèmes de santé. Cela est une évidence. Les politiques vont pouvoir orienter des actions pour une meilleure amélioration de la santé de la population », a-t-il déclaré.

Précisons que le comité d'honneur de ce congrès a été composé du Dr Rigobert Maboundou, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique; du Pr Jean-Rosaire Ibara, ministre de la Santé et de la Population; et du Pr Delphine Edith Emmanuel Adouki, ministre de l'Enseignement supérieur. Les travaux étaient placés sous la présidence du Pr Éric Maurice Leroy de l'Institut français de recherche pour le développement, membre de l'Académie de médecine et de l'Académie vétérinaire de France.

Le Pr Gilbert Ndziessi, chef de parcours master santé publique à la faculté des Sciences de la Santé de l'Université Marien-Ngouabi, a été le président du comité d'organisation de ces assises. Le Pr Désiré Mashinda Kulimba de l'Ecole de santé publique de Kinshasa, en République d"mocratique du Congo, a été le président du comité scientifique.