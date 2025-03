Congo-Brazzaville: Santé publique - Lancement du processus d'élaboration des comptes de la santé exercices 2021-2023

Le ministre de la Santé et de la Population, le Pr Jean Rosaire Ibara, a patronné, le 1er mars à Brazzaville, la cérémonie de lancement officiel de la collecte des données en vue de l'élaboration des comptes nationaux de la santé au titre des années 2021, 2022 et 2023.

La collecte est organisée dans le cadre d'une institutionnalisation des comptes de la santé, selon les règles de l'art. Il s'agit de décrire l'utilisation des ressources dans un système de santé et permettre de suivre les tendances des dépenses; d'identifier les différentes sources de financement du secteur santé ainsi que leurs contributions; d'analyser les flux de financement du système de santé national ; d'analyser l'équité et l'efficience des allocations budgétaires de l'Etat entre les différentes structures sanitaires et entités administratives ; d'analyser la contribution des ménages dans les dépenses de santé ; d'analyser la contribution des partenaires techniques et financiers dans le financement du système de santé ; et enfin, d'élaborer les comptes de la santé 2021, 2022 et 2023.

Dans son mot de circonstance, le ministre de la Santé et de la Population a souligné que cette cérémonie se tient au moment où le pays, suivant les hautes orientations du président de la République, et sous le leadership du Premier ministre, implémente le régime d'assurance maladie universelle, offrant ainsi aux assurés sociaux et aux ayants droit un accès aux services de santé dans les secteurs public et privé.

« De ce fait, les comptes de la santé constituent un outil pratique pour un diagnostic stratégique du système de santé sous le prisme du financement de la santé. Ils sont essentiels pour assurer un système de santé efficace, équitable et durable. Ils permettent une amélioration continue des services de santé », a dit le Pr Jean Rosaire Ibara.

Il a rappelé que le financement des comptes de la santé englobe diverses sources qui contribuent, in fine, au financement global du système de santé. L'on peut noter, comme sources de financement, le budget de l'Etat, les assurances santé tant publiques que privées, les paiements directs, les financements internationaux, les organisations non gouvernementales, ainsi que le partenariat public-privé.

Le ministre de la Santé a poursuivi qu'en combinant ces diverses sources de financement, les comptes de la santé offrent une vue d'ensemble. Ils permettent de planifier et d'allouer les fonds de manière plus efficace et équitable.

Les comptes de la santé sont un outil crucial pour analyser et gérer les dépenses de santé d'un pays ou d'une organisation pendant une période donnée. Ils décrivent l'utilisation des ressources dans un système de santé et permettent d'en suivre les tendances des dépenses. A ce jour, les comptes de la santé ont été réalisés dans plus de cent pays à moyen ou faible revenu et contribuent à la réflexion sur l'amélioration du financement du système de santé. Ils incluent les dépenses de santé du secteur public, du secteur privé, des ménages ainsi que celles des organisations non gouvernementales et de la coopération internationale.