Congo-Kinshasa: Jacquemain Shabani - « La stigmatisation des communautés swahiliphones en ce temps de guerre est une propagande visant à créer des conflits tribaux »

Le Vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a affirmé lundi 3 mars que la stigmatisation des communautés swahiliphones en ce temps de guerre est une désinformation et une propagande visant à créer des divisions et des conflits tribaux en République démocratique du Congo.

Selon lui, les croyances négatives sur les communautés du Kivu et de l'Ituri sont infondées et n'ont aucun sens au sein de la société congolaise.

Il a fait cette mise au point lors de son échange avec les caucus intercommunautaires du Nord et Sud-Kivu, ainsi que de l'Ituri.

Ces caucus sont allés lui faire part de leurs préoccupations concernant les attaques et les menaces de plus en plus récurrentes sur les réseaux sociaux, visant la communauté swahiliphone, notamment dans la capitale congolaise.

Ces caucus intercommunautaires des deux Kivu et de l'Ituri, en proie aux conflits armés, ont rappelé que l'agression contre la RDC affecte toutes les communautés du pays et ont appelé à la solidarité et à l'unité.

Le Vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a également exhorté ces groupes à promouvoir la coexistence pacifique et la cohésion nationale parmi les populations vivant dans les régions sous occupation des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda dans l'Est de la RDC.