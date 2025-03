Ile Maurice: Joe Lesjongard dénonce le musellement des opposants...

C'était la première conférence de presse du Mouvement socialiste militant (MSM) depuis la lourde défaite aux dernières élections générales. C'est Joe Lesjongard (photo), député Best Loser et actuel leader de l'opposition, qui a animé la rencontre. Il était entouré de l'état-major du MSM et d'anciens députés, dont certains n'étaient pas candidats aux précédentes élections. Le but principal, a-t-il annoncé d'entrée de jeu, était d'exprimer le soutien du parti à Pravind Jugnauth, Maneesh Gobin et Devianee Ramchurn.

D'emblée, le leader de l'opposition a fait savoir que les arrestations n'étaient que des «stratégies malsaines» dont le but est de masquer les manquements du nouveau gouvernement. Par la suite, il a égrené les manquements de ce gouvernement. Il a parlé du 14e mois, qu'il a qualifié de «trahison» car tous les employés n'en avaient pas eu. Il a enchaîné sur la compensation salariale et l'ancien ministre de l'Énergie et des Services publics a salué les syndicalistes car ils avaient levé la voix face à la manière dont la compensation avait été payée.

Joe Lesjongard a parlé du repo rate qui a augmenté, du «bluff» concernant la baisse des prix des carburants. Concernant le rapport The State of the Economy, il a rappelé que les réserves de la Banque de Maurice sont en hausse et que Moody's a maintenu la note de Maurice. Ce qui lui fait dire que l'état de l'économie n'est pas aussi catastrophique que le dit le rapport. Il a aussi parlé des ravages de la drogue, de l'insécurité rampante, des agressions et des accidents de la route.

Concernant l'arrestation de Pravind Jugnauth, le leader de l'opposition estime qu'il s'agit d'une démarche politique. «C'est de la répression. On empêche les opposants d'élever la voix.» Pour lui, il s'agit de détourner l'attention des dépenses électorales des députés qui ont dépassé la limite autorisée. «Ce n'est pas la première fois que Pravind Jugnauth est arrêté. Il est déjà passé par là dans l'affaire MITD et MedPoint.»

À la fin, il a réitéré que cette conférence de presse était en soutien à Pravind Jugnauth et Maneesh Gobin. Cependant, il n'y a eu aucun commentaire sur Missie Moustass, les affaires de la Mauritius Investment Corporation qui avaient mené à l'arrestation d'Harvesh Seegolam, entre autres.