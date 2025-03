Afrique: 4 pistes pour sortir de la dépendance à l'aide extérieure

analyse

Depuis 2018, on observe une tendance à la baisse de l'aide au développement destinée à l'Afrique. Les donateurs redéfinissent leurs priorités en fonction de leurs agendas nationaux et internationaux. L'Allemagne, la France et la Norvège, par exemple, ont toutes réduit leur aide à l'Afrique au cours des cinq dernières années. Et, en 2020, le gouvernement du Royaume-Uni a réduit son aide publique au développement de 0,7 % à 0,5 % du revenu national brut.

De nombreux services de santé sur le continent africain dépendent fortement de l'aide étrangère pour fournir des soins essentiels. Le financement international soutient des programmes allant de la vaccination et du traitement du VIH aux soins maternels.

Les coupes dans l'aide, notamment celles décidées unilatéralement, peuvent avoir des conséquences considérables. Par exemple, environ 72 millions de personnes n'ont pas pu être traitées pour des maladies tropicales négligées entre 2021 et 2022 en raison des réductions de l'aide britannique.

Le gel de l'aide américaine à l'Afrique en janvier 2025 est le dernier exemple en date de cette tendance. Il a déjà des répercussions importantes et de grande ampleur sur l'ensemble du continent africain. Par exemple, les campagnes de vaccination pour l'éradication de la polio et le traitement du VIH/SIDA par le biais du Plan d'urgence du Président pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) ont été interrompues. Cela met des millions de vies en danger. Rien qu'en Afrique du Sud, la réduction de 400 millions de dollars par an de l'aide de PEPFAR aux programmes de lutte contre le VIH risque d'entraîner des abandons de traitement par les patients, une augmentation des taux d'infection et, à terme, une hausse des décès.

Les actions du président Donald Trump ont mis en évidence la dépendance de l'Afrique à l'égard de l'aide étrangère pour le financement de la santé. Je suis un expert en santé mondiale qui siège à divers conseils d'administration d'organisations de financement et d'orientation, notamment ceux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du gouvernement britannique et d'organisations mondiales de mobilisation des ressources. Je suis bien conscient des priorités concurrentes des bailleurs de fonds internationaux et je plaide depuis longtemps en faveur de mécanismes de financement locaux et durables dans le domaine de la santé.

Des stratégies à long terme visant à réduire la dépendance à l'aide sont essentielles. Sortir de cette situation exige des efforts concertés basés sur les meilleures pratiques déjà éprouvées.

Leadership et appropriation par les pays

Les pays africains sont actuellement confrontés au défi unique de devoir faire face simultanément à une forte prévalence de maladies transmissibles, telles que le paludisme et le VIH/sida, et à des niveaux croissants de maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète.

Mais les systèmes de santé africains ne disposent pas de ressources suffisantes. Ils ne sont pas en mesure de fournir des soins de santé appropriés, accessibles et abordables pour relever ces défis.

Les gouvernements africains dépensent moins de 10 % de leur PIB pour la santé, ce qui représente des dépenses d'investissement de 4,5 milliards de dollars. Ceci est insuffisant par rapport à l'investissement annuel estimé à 26 milliards de dollars nécessaire pour répondre aux besoins de santé en constante évolution.

L'aide sert à combler ce déficit de financement. Par exemple, en 2021, la moitié des pays d'Afrique subsaharienne ont eu recours à des financements externes, tels que des subventions et des prêts, pour plus d'un tiers de leurs dépenses de santé.

L'aide étrangère a été utile. Mais elle rend clairement les pays africains vulnérables aux fluctuations des priorités politiques des bailleurs de fonds.

Cela conduit également à une perte de souveraineté en termes de priorités sanitaires, car, en fin de compte, c'est le bailleur de fonds qui détermine les priorités sanitaires. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux programmes en Afrique se concentrent sur une seule maladie, comme le VIH. Cela conduit à des services de santé mal intégrés. Par exemple, les travailleurs ou les services de santé sont orientés vers la gestion d'une seule maladie.

Nouvelles options de financement sous-utilisées

La tendance actuelle à la réduction de l'aide à l'Afrique est susceptible de se poursuivre. L'aide mondiale est dirigée vers d'autres défis, tels que les conflits et l'immigration illégale.

Le continent ne peut pas continuer sur la même voie tout en espérant des résultats différents. L'Afrique doit développer une série d'options de financement intérieur immédiatement disponibles en exploitant davantage celles qui sont sous-utilisées, notamment. Beaucoup d'entre elles sont sous-utilisées et comprennent :

1.) La diversification de la mobilisation des ressources nationales. Cela devrait inclure la taxation des matières premières pour financer la santé. Par exemple, les taxes sur le tabac qui sont actuellement sous-utilisées en Afrique.

Le Zimbabwe en est un exemple réussi. Il a comblé les déficits de ressources des donateurs grâce à sa taxe de 3 % sur le sida (instaurée en 1999). Imposée sur les revenus des particuliers et des entreprises, elle finance des programmes nationaux de prévention, de soins et de traitement du VIH/sida.

Le Nigeria est un autre pays qui a pris des initiatives, en donnant la priorité à l'allocation budgétaire nationale à la santé. Il s'est récemment engagé à embaucher les 28 000 travailleurs de la santé auparavant rémunérés par l'USAID. Cela démontre que le financement national de la santé en Afrique est possible.

2.) Le renforcement des partenariats public-privé. Formés entre des philanthropies ou des institutions locales et internationales, ils peuvent combler les déficits de financement.

Un exemple de réussite est le partenariat de prestation de services de santé conclu en 2015 entre le gouvernement kenyan et GE Healthcare. GE Healthcare fournit des équipements et des services de radiographie que le gouvernement paie au fil du temps. Cela permet au gouvernement de budgétiser et de planifier les dépenses de santé sur plusieurs années.

3.) La promotion de l'intégration régionale pour stimuler la production locale. Cela permettra de réduire le besoin de produits médicaux importés financés par l'aide.

Par exemple, l'Agence africaine des médicaments, qui vise à harmoniser les procédures d'enregistrement des médicaments au sein de l'Union africaine, crée un marché continental unique pour les médicaments. Ce marché permet d'appuyer les producteurs locaux avec une production à plus grande échelle et réduire les coûts de fabrication et de distribution.. Enfin, il permet de réduire la dépendance aux médicaments importés, renforçant ainsi l'industrie pharmaceutique africaine.

4.) Tirer parti des institutions de financement du développement. Il s'agit d'organismes financiers spécialisés, tels que la Banque africaine de développement, la Banque africaine d'import-export et la Banque de développement de l'Afrique australe. Ils peuvent fournir des capitaux et une expertise à des projets jugés trop risqués pour les investisseurs traditionnels. Cela inclut un soutien au financement de la santé pour le développement des infrastructures, le développement du secteur privé pour les petites et moyennes entreprises et l'intégration régionale.

Une initiative transformatrice est la plateforme d'investissement AfricInvest. Avec le soutien d'institutions de financement du développement aux États-Unis et en Europe, AfricInvest a levé plus de 100 millions de dollars US pour des investissements dans le domaine de la santé en Afrique. Elle a financé au moins 45 centres de dialyse en Afrique, offrant plus de 130 000 séances de dialyse par an, principalement à des communautés isolées et mal desservies, le tout à des coûts abordables.

Une combinaison de ces approches aux niveaux national, régional et continental permettra d'accélérer la sortie de l'Afrique de sa dépendance à l'aide.

Francisca Mutapi, Professor in Global Health Infection and Immunity. and co-Director of the Global Health Academy, University of Edinburgh