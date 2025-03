Sénégal: Fecci Worma, un livre documentaire pour mieux comprendre le massacre de Thiaroye

Il y a vingt ans, Yves Monteil, photographe français, se trouvait sur la route de Rufisque, au Sénégal. En passant devant un cimetière, ses amis lui racontent que c'est le cimetière militaire de Thiaroye où reposent des tirailleurs sénégalais, victimes d'un massacre de l'armée française le 1er décembre 1944. On lui explique brièvement que ces hommes ont été tués suite à des tirs de l'armée alors qu'ils réclamaient le paiement de leurs soldes. Cet épisode reste gravé dans sa mémoire. C'est le point de départ d'une enquête, à la fois photographique et historique, qu'il entame finalement en 2020.

Avant de se pencher sur Thiaroye, Yves Monteil avait travaillé sur un sujet similaire : celui du maintien de l'ordre en France. C'est en étudiant les mécanismes de ce maintien de l'ordre qu'il réalise une corrélation directe avec les opérations menées en Afrique, en particulier à Thiaroye. « Lors de mes recherches, j'avais fait le lien entre le maintien de l'ordre moderne et son héritage colonial », explique-t-il. L'idée de raconter l'histoire de Thiaroye en images devient alors une évidence pour ce photographe. Pour lui, c'est un acte de mémoire, un hommage aux tirailleurs sénégalais, souvent oubliés de l'histoire et à une tragédie encore méconnue.

Le fruit de ce travail minutieux et passionné est un livre intitulé Fecci Worma, qui signifie « Haute trahison » en wolof. Pendant trois ans, Yves Monteil va s'immerger dans les lieux de l'histoire, de la France au Sénégal, pour restituer les événements. Il se rend à Morlaix d'où les tirailleurs démobilisés partirent en bateau mais surtout à Thiaroye, sur les lieux mêmes du massacre. Il choisit de réaliser ses photographies à des moments précis de l'année et de la journée afin de coller au mieux à l'atmosphère de l'époque. À Morlaix, par exemple, il photographie au petit matin, cherchant à capter la lumière et l'ambiance du lieu.

Il réalise aussi des portraits de descendants de tirailleurs, d'artistes et d'historiens qui ont travaillé sur le massacre ou encore du gardien du cimetière militaire.

Un travail de synthétisation et de vulgarisation des informations collectées

Au-delà des photographies, Yves Monteil se lance également dans un travail de synthétisation et de vulgarisation des informations collectées. Pour cela, il choisit de réaliser des infographies et des cartographies. L'une des cartes représente le camp de Thiaroye.

À partir de documents d'archives publiques françaises, il parvient à reconstituer la topographie exacte de la zone, en superposant des dizaines de calques, croisant les vues aériennes récentes avec les cartes anciennes. « Un rond noir entourait le lieu du massacre sur des rapports de militaires de l'époque », détaille le photographe.

Il peut ainsi retracer le déroulement des événements, en localisant les baraques et l'endroit par lequel les militaires sont entrés dans le camp. Ces cartes, il l'espère, pourront être utiles aux archéologues qui fouilleront les lieux du massacre. Car fin février, le gouvernement sénégalais a annoncé des fouilles pour connaître la vérité sur le nombre de tirailleurs tués. Sur une de ses infographies, on voit d'ailleurs d'un coup d'oeil les différents nombres qui ont été avancés depuis 60 ans.

L'enquête d'Yves Monteil repose sur une diversité de sources : archives publiques françaises, coupures de presse, travaux du réalisateur sénégalais Mansour Kébé dans les années 1980 ainsi que des témoignages de militaires, d'historiens et des enfants de tirailleurs. Ce travail de collaboration est renforcé par une étroite coopération avec l'historienne française Armelle Mabon, spécialiste du massacre de Thiaroye. Ses archives ont été transmises à Yves Monteil pour enrichir son ouvrage, ce qui a permis une complémentarité entre l'approche visuelle et l'analyse historique. Pour Armelle Mabon, le livre d'Yves Monteil est un complément indispensable à son propre travail : « C'est un historien, un détective, un chercheur. Il vient avec une sensibilité différente et sa vision des choses, il manquait un livre. »

Des recherches supplémentaires nécessaires

Pour les deux auteurs, il est primordial que l'histoire de Thiaroye continue à être racontée, notamment parce qu'elle n'est pas encore complète. « Il y a encore des obstructions de l'État français et on les montre clairement dans ce livre », souligne Yves Monteil. Parmi les zones d'ombre, la liste des rapatriés et la cartographie exacte des lieux où les tirailleurs sont enterrés ou des archives tronquées

Pour Mabon et Monteil, des recherches supplémentaires sont nécessaires et l'enquête doit continuer. Le photographe regrette l'échec de la commission parlementaire en France qui devait traiter cette question et qui n'a pas abouti. Monteil a choisi de recourir au financement participatif et à l'auto-édition pour son projet. « Le massacre de Thiaroye n'aurait pas forcément intéressé beaucoup d'éditeurs », explique-t-il. Ce choix lui permet non seulement de conserver une liberté éditoriale totale, mais aussi d'impliquer les contributeurs dans une démarche participative, un engagement commun pour faire connaître l'histoire des tirailleurs.