Cameroun: Un ministre camerounais ciblé par des opposants au régime en Belgique

Des opposants au régime politique camerounais ont mené ce lundi 3 mars une opération contre un ministre en fonction à Yaoundé, Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'éducation physique, en visite à Bruxelles en Belgique. Le ministre a violemment été attaqué et enfariné.

Le ministre de la Jeunesse du Cameroun, Mounouna Foutsou, accompagné de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, sortait de l'hôtel Le Plaza à Bruxelles, lorsque des miliciens anti-régime de Yaoundé leur sont tombés dessus.

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut distinguer une dizaine de personnes s'en prendre violemment aux officiels camerounais. Mounouna Foutsou, le ministre de la Jeunesse, est enfariné sur toute la tête et roué de coups de pieds et de coup de poings. Une autre personne est traînée au sol sur quelques mètres.

Sur des photos diffusées plus tard, on peut aussi voir l'ambassadeur Daniel Evina Abe'e ensanglanté et avec une entaille sur le visage.

Pas une première

Le ministre, qui était à Bruxelles en mission officielle depuis quelques jours, avait déjà été ciblé le week-end dernier par ces mêmes éléments, dans un évènement qui rassemblait la diaspora camerounaise et les officiels venus de Yaoundé. Il avait été confondu par un membre de cette délégation et avait alors subi la fureur de la B. A. S.

La « brigade anti sardinards » est une organisation nébuleuse de Camerounais de la diaspora qui recrute ses membres dans quelques-unes des principales capitales européennes. Née après l'élection présidentielle de 2018, elle se réclame de l'opposition radicale au pouvoir et s'est déjà distinguée à Paris, Londres et donc Bruxelles par des actions de saccage des ambassades et des actions ciblées contre des ministres et autres hauts fonctionnaires apparentés au régime de Yaoundé.