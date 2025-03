Le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), M. Bruno Lemarquis, exprime sa profonde inquiétude face à la multiplication des actes de violences ciblées contre les civils, les infrastructures médicales et éducatives, et le personnel humanitaire dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Ces actes constituent non seulement des atteintes graves aux droits humains fondamentaux, dont le droit à la vie, mais aussi des violations du droit international humanitaire (DIH).

Entre le 1er et le 3 mars 2025, plusieurs centres hospitaliers de Goma ont été pris pour cible par des acteurs armés, marquant une nouvelle escalade de violence contre les structures médicales et le personnel de santé. Le 27 février 2025, des explosions lors d'une réunion publique à Bukavu au Sud-Kivu ont fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés parmi les civils. Par ailleurs, plusieurs rapports signalent une hausse inquiétante des cas d'enlèvements de civils, y compris aux abords des écoles et structures de santé, dans ces territoires du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Nous appelons toutes les parties à protéger les civils et à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Les infrastructures médicales et éducatives, ainsi que le personnel humanitaire, doivent être protégés en toutes circonstances. Ces actes inacceptables compromettent également directement l'aide humanitaire dont dépendent des millions de personnes.

Nous rappelons que toute attaque visant ces structures essentielles est une violation grave du droit international humanitaire et doit cesser immédiatement.

Nous tenons également à réaffirmer les principes fondamentaux de neutralité, d'impartialité et d'indépendance qui guident l'action humanitaire. Notre seule mission est d'apporter assistance et protection aux populations vulnérables, indépendamment des considérations politiques ou militaires.

Face à une crise qui s'aggrave, nous appelons la communauté internationale à redoubler d'efforts pour soutenir la réponse humanitaire en RDC. En 2025, 21,2 millions de personnes sont touchées par des crises multidimensionnelles. Les acteurs humanitaires requièrent 2,5 milliards de dollars pour fournir une assistance vitale à 11 millions de personnes, en répondant aux besoins urgents en matière de protection, de santé, de sécurité alimentaire et d'accès aux services de base. Afin de faciliter la délivrance de l'aide

humanitaire, nous appelons aussi une nouvelle fois toutes les parties impliquées à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour la réouverture des aéroports de Goma (Nord-Kivu) et de Kavumu (Sud-Kivu).

