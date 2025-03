Congo-Kinshasa: Campagne 'Don de sang pour nos héros' - Les membres du Conseil supérieur de la magistrature participent à l'initiative

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont offert avec joie leur sang dans le cadre de la campagne dénommée "Don de sang pour nos héros", lancée il y a quelques jours par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger-Samuel Kamba, pour soutenir les militaires au front dans les provinces de l'Est du pays.

Le geste posé par les membres du Conseil supérieur de la magistrature illustre ainsi leur engagement envers le pays et leur solidarité avec ceux qui se battent pour sa défense. La remise du sang s'est déroulée en présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba.

Pour Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, ce geste symbolise avant tout l'appartenance des magistrats à la République démocratique du Congo (RDC). "Maintenant que le bureau est au grand complet, nous nous sommes dit, nous montrons à toute la nation et à l'international que nous sommes d'abord Congolais.

Pour nous qui ne sommes pas seulement Africains mais aussi serviteurs de Dieu, le sang c'est la vie. Nous n'avons pas une autre nation, c'est la nôtre. Et comme on le dit en français facile, "La patrie ou la mort". En ce moment-ci, il n'y a pas de tribu, de province, il n'y a qu'une seule nation, derrière son chef, pour que l'hégémonie de la RDC soit concrétisée et que nous soyons tous unis pour célébrer la grande victoire que nous espérons", a-t-il laissé entendre.

Le président du Conseil supérieur de la magistrature a , par ailleurs, insisté sur le fait que la justice sera implacable face à l'invasion rwandaise. "J'ai reçu le procureur de la Cour pénale internationale. Cela veut tout dire que nous ne sommes pas résignés, mais plutôt en marche pour dire qu'aucun crime commis sur notre territoire national ne restera impuni. Nous traquerons tous ces détracteurs, ces infracteurs, tant sur le plan national qu'international. Soyez-en assurés, toutes les batteries sont mises en marche pour cela", a promis Dieudonné Kamuleta.

Notons qu' à ce jour, 1200 poches de sang ont été récoltées et envoyées à Goma, Bukavu et Uvira, afin de soutenir les héros de la RDC dans leur combat pour la paix et la sécurité.